Akhisar Mezarlıklarında İnceleme

Bu kapsamda Daire Başkanı Serpil Çakır, Akhisar ilçesini ziyaret ederek, ilçe mezarlığı ve şehitliğinde incelemelerde bulundu, eksikliklerin tespitini yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Serpil Çakır, Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürü Gökhan Oğuz Kaya ile birlikte Akhisar ilçesini ziyaret ederek, ilçe mezarlığı ve şehitliğinde incelemelerde bulundu. Çakır ve Kaya, ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri'yi Büyükşehir Belediyesi Akhisar Hizmet Binası'nda ziyaret etti. Ensivri ile ilçe genelindeki mezarlıkların durumu, eksiklikleri ve ihtiyaçlar noktasında görüş alışverişinde bulunan Mezarlıklar Daire Başkanı Serpil Çakır, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, mezarlıkların tüm koşullarının iyileştirilmesine hassasiyetle yaklaştıklarını söyledi.

Sorunlar Anında Gideriliyor

Hizmet binasındaki toplantının ardından sahada da incelemelerde bulunan Çakır, Akhisar İlçe Mezarlığı'nda mezarlık birim sorumluları ve çalışanlarıyla bir araya geldi. Akhisar Mezarlık Sorumlusu Tolga Kayalıgil'den mezarlığın durumu, kapasitesi, eksiklik ve ihtiyaçları gibi konularda bilgi alan Çakır, şehitlik kısmında da incelemelerde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla tüm ilçeleri tek tek gezip, mezarlıklarda inceleme bulunduklarını ve sorunları yerinde tespit ettiklerini belirten Mezarlıklar Daire Başkanı Serpil Çakır, mezarlıkların tespit edilen sorunlarının kısa sürede giderildiğini söyledi.

