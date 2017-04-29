Akhisar Belediyespor, Kasımpaşa Deplasmanında
Spor Toto Süper Lig'de son 7 deplasman maçında galibiyeti olmayan Akhisar Belediyespor, yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Spor Toto Süper Lig'de son 7 deplasman maçında galibiyeti olmayan Akhisar Belediyespor, yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Ligde geçen hafta Bursaspor'u 5-1 yenerek moral bulan Akhisar Belediyespor, Kasımpaşa önünde dış sahada son haftalardaki kötü sonuçlarını durdurmak için mücadele edecek.
Deplasmanda son galibiyetini 13. haftada Gaziantepspor karşısında elde eden yeşil-siyahlı ekip, dış sahada Aytemiz Alanyaspor'la berabere kaldıktan sonra çıktığı 6 maçta puan alamadı.
Kasımpaşa maçı için son hazırlığını kendi tesislerinde gerçekleştirecek Akhisar Belediyespor, daha sonra kara yoluyla İstanbul'a geçecek. Ege temsilcisinde eksik futbolcu bulunmuyor.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Süper Lig'de rakibiyle 10. kez karşılaşacak Akhisar Belediyespor, daha önceki 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 12 gol atan yeşil-siyahlı ekip, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.