Akhisar Belediyespor'da Vaz Te Fırtınası

ZİRAAT Türkiye Kupası G Grubu'ndaki 5'inci maçında Bursaspor'u deplasmanda 4-1 yenerek Son 16 Turu'na kalma yolunda büyük avantaj elde eden Akhisar Belediyespor'da Ricardo Vaz Te fırtınası devam etti.



Salı günkü karşılaşmada Bursaspor ağlarını 4 kez havalandırarak galibiyetin mimarı olan Portekizli futbolcu, kupadaki toplam gol sayısını 12'ye çıkararak müthiş bir performans sergiledi. Bursaspor ile 3-3 sona eren Akhisar'daki ilk karşılaşmada da hat-trick yapan tecrübeli oyuncu, turnuvadaki 12 golün 7'sini yeşil beyazlı ekibe atmış oldu.



Vaz Te'nin kupadaki gollerine Nazilli Belediyespor ile oynadığı 3'üncü tur eleme maçını 5-2 kazanan yeşil siyahlı takımda Vaz Te 2 kez ağları sarsarak açılışı yaptı.



Grup müsabakalarında da hız kesmeyen Portekizli yıldız Akhisar'daki müsabakada Bursaspor'a 3, ardından Aydınspor 1923'e 2, Ümraniyespor'a 1 ve son olarak yine Bursaspor'a 4 gol atarak toplam gol sayısını 12'ye çıkardı.



Spor Toto Süper Lig'de ise şu ana kadar sadece 6'sı ilk 11'de olmak üzere 14 karşılaşmada forma giyen Vaz Te, takımına 3 gol kazandırdı.









- İzmir