Akhisar Belediyespor'da, Bursaspor Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, bu hafta oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.



Yeşil siyahlı ekip, Bursaspor maçı hazırlıkları kapsamında Yılmaz Atabarut Tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde antrenman yaptı.



Düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanda futbolcular çalışmalarını yarı sahada taktik ve şut çalışması yaparak tamamladı.



Antremanı izleyen Kulüp Başkanı Hüseyin Eryüksel, Teknik Direktör Okan Buruk ile fikir alışverişinde bulundu.



Buruk, antrenman sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursaspor maçının final havasında geçeceğini dile getirerek, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacaklarını söyledi.