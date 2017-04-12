- Akhisar Belediyespor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk:

"Bursaspor gerçekten kaliteli bir takım"

"Kaleci Volkan'ın pozisyonda kırmızı kart çok netti, hiçbir tartışılacak yanı yok"



MANİSA - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Bursaspor'u konuk edecek olan Akhisar Belediyespor'da hazırlıklar başladı.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmana izinli olan Bokila katılmazken, yeşil-siyahlılar düz koşu, ısınma ve dar alanda kısa pas çalışması yaptı. Yaklaşık bir saat süren antrenmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Okan Buruk, geçen hafta mağlup oldukları Fenerbahçe maçına değindi. Fenerbahçe maçını kaçan bir fırsat olarak gördüklerini ifade eden Buruk, "Rakibe pozisyon vermeden gol yedik. Fenerbahçe maçı kaybettiğimiz için üzülmemiz gereken bir maçtı. Maçın geneline baktığımızda rakibe belki pozisyon vermeden yediğimiz goller var ve kaybettiğimiz bir maç var. Özellikle ilk yarıda bizde zaman zaman fazla pozisyon üretemedik. Oyun anlamında fazla yukarı çıkamadık ama hem rakibimize de pozisyon vermedik. Kazanabileceğimiz bir maçtı .Karşımızda oyun kurmakta çok zorlanan, rakip kaleye gitmekte zorlanan bir takım vardı. Maçın genelinde yakaladığımız pozisyonlar vardı. Burada maçın başından sonuna kadar özellikle hakemin verdiği kararlar, çok olumsuzdu, biz aleyhimizeydi. Özellikle kaleci Volkan'ın pozisyonda kırmızı kart çok netti, hiçbir tartışılacak yanı yok. Kart verilmiş olsaydı maçın kaderinin değişeceği andı. Maç hem 1-1 olup hem de rakibin 10 kişi kalması belki maçı çok farklı bir yere götürecekti. Çok net de bir görüntüydü, burada sarı kart çıkmasının çok bir anlam taşıdığını düşünmüyorum. Hangi düşünce ve kararla bu kartı verdi bilemiyorum ama bu kararı alıp hakem kurslarında işte nasıl kırmızı kart gösterilebilir, bu pozisyon konulabilir ve çok net bir kırmızıydı. İlk yarı da orta saha yakınlarından atılan bir geri pas vardı. Onun değerlendirilmesi bile yapılmadı, yani aslında maçta çok komik şeyler oldu, komik hatalar oldu. Tabii ki bunlara bazen alışmak gerekiyor, bu statlara gittiğinizde bazı hakemlerin kararlarına alışmak gerekiyor. Biz oyun olarak daha iyisini yapabilirdik, maçı kazanabilirdik. Oyunu yine 1-1'den veya 2-1'den sonra da çevirebilirdik, yine pozisyonlar yakaladık. Son dakika ise yine yaptığımız bir hata ile gol yedik. Üzüntülüyüz tabii ki, bu maçlarda kazanamamaktan çok böyle bir maçta rakibi bu duruma getirmişken kazanmamız gereken bir maçtı. O yüzden geriye baktığımızda bu maçı kaçan bir fırsat olarak görmek gerekiyor" dedi.

"Bu hafta daha fazla çalışma imkanımız var"

Referandum arasını da değerlendiren Buruk, "Bu sene ligde çok fazla ara oldu. Bu da bazı takımlara olumlu, bazı takımlara ise olumsuz yansıyor. Biz de bunu olumlu yansıtmak istiyoruz. Bir önceki aradan sonra özellikle oynadığımız Başakşehir maçına iyi bir şekilde hazırlanmıştık. Geçen hafta arası kupa maçı vardı, bu biraz takımın çalışma düzenini etkileyen bir durum oldu. Çünkü bölünüyorsunuz, işte oynayanlar, oynamayanlar antrenman kaliteniz biraz daha düşüyor. Bu hafta daha fazla çalışma şansımız var. Bu hafta çalışacağız, Pazar günü takıma izin vereceğiz. Daha sonra hafta içi tekrar çalışmalarımıza başlayıp Bursaspor maçına hazırlanacağız" diye konuştu.

"Bursaspor maçı da bizim için final maçı olacak.

Sahasında ağırlayacakları Bursaspor maçı hakkında da konuşan Okan Buruk, "Bizim için her maç final niteliğinde olduğunu daha önce söylemiştik. Bursaspor maçı da bizim için bir final maçı olacak. Kendi sahamızda oynayacağız, kendi sahamızda oynadığımız oyunu özellikle maça gelen taraftarımızın da bize destek vereceğini düşünüyoruz. Onlarla birlikte tekrar olumlu bir tablo çizip maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Özellikle Bursaspor maçı bu anlamda anlamlı bizim için ve önemli bir hedef. Bursaspor gerçekten kaliteli bir takım. Zaman zaman oyun olarak zorlansa da çok kaliteli oyunculara sahip bir takım. İnşallah kendi sahamızda yüksek performansımızı sürdürüp galip gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.