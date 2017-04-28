Akçakale'de Yol Kenarında Bebek Bulundu

ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, yol kenarında battaniyeye sarılı 5 günlük erkek bebek bulundu.



Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğle saatlerinde yaptığı rutin yol kontrolü sırasında Açık Cezaevi yakınlarında yol kenarında battaniyeye sarılı halde bırakılmış bir bebek buldu. Yapılan kontrollerde 5 günlük olduğu tespit edilen erkek bebek, Akçakale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Jandarma, sağlıklı olduğu belirlenen bebeği, yol kenarına bırakan ailesinin bulunması için çalışma başlattı.



- Şanlıurfa