Akbank'ın Değeri 5 Dakikada 1 Milyar Dolar Arttı

Akbank hisseleri, borsanın kapanmasına kısa bir süre kala yüzde 10 yükseldi.



Hisselerde 3.6 milyar TL yaklaşık 1 milyar dolara yakın bir artış yaşandı ancak bu uzun sürmedi. Daha sonra artış 1,9'a kadar geriledi.



Bu ani yükselme ve ardından gelen gerilemenin nedeni ise uzmanlar tarafından "fiyatlama bozukluğu" olarak adlandırıldı.



Kimi analistler ise bu olayın "şişman parmak" hatası nedeniyle gerçekleştiğini ifade ediyor. Şişman parmak finans sektöründe, bir veri girerken insan hatası yüzünden yanlış rakamlara basılarak olmaması gereken bir işlemin gerçekleşmesi anlamına geliyor.









Borsada Akbank'taki bir anda % 10 prim heyacan yarattı. Şimdi düzeldi. Yanlış işlem ya da "şişman parmak" mı acep?



— zeynel balci (@zeynelbalci) April 18, 2017



Akbank'ın 9,22 TL'den 10 TL'ye yükselmesiyle "devre kesici" devreye girdi. 5 dakika çalışan sistemin ardından fiyat 9,26 TL'ye geriledi.



Devre kesici uygulaması, anormal durumlarda Borsa İstanbul'un uyguladığı bir müdahale yöntemi. Bu yöntem ile yatırımcıların olası spekülasyonlara karşı korunması amaçlanıyor.



Bu sırada BIST100 endeksi 91 bin 122'den 860 puan yükselişle 91 bin 982'ye çıktı. 16: 21'de devre kesici uygulaması sona erdiğinde ise 91 bin 913'teydi. Bu seviyeden yine bir dakikada 754 puan düşüşle 91 bin 159'a geriledi.



Akbank'taki ani yükseliş BIST100'ü de etkiledi





Akbank, Türkiye'de yer alan bankalar arasında en fazla hisseye sahip 2. banka olma özelliğine sahip. Akbank'ta yaşanan 0,01 TL'lik hareket BIST100 endeksi yaklaşık 7 puan etkiliyor.



Akbank'taki hareketin eş zamanlı olarak ancak daha sınırlı şekilde diğer banka hisselerine de yansıması BIST100'deki etkinin salt Akbank'tan gelen 546 puandan daha fazla olmasına neden oldu.