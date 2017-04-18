Akbank'ın Değeri 5 Dakikada 1 Milyar Dolar Arttı

Akbank hisseleri, borsanın kapanmasına kısa bir süre kala yüzde 10 yükseldi.

Akbank'ın Değeri 5 Dakikada 1 Milyar Dolar Arttı

Akbank hisseleri, borsanın kapanmasına kısa bir süre kala yüzde 10 yükseldi.

Hisselerde 3.6 milyar TL yaklaşık 1 milyar dolara yakın bir artış yaşandı ancak bu uzun sürmedi. Daha sonra artış 1,9'a kadar geriledi.

Bu ani yükselme ve ardından gelen gerilemenin nedeni ise uzmanlar tarafından "fiyatlama bozukluğu" olarak adlandırıldı.

Kimi analistler ise bu olayın "şişman parmak" hatası nedeniyle gerçekleştiğini ifade ediyor. Şişman parmak finans sektöründe, bir veri girerken insan hatası yüzünden yanlış rakamlara basılarak olmaması gereken bir işlemin gerçekleşmesi anlamına geliyor.

Kaynak: Ontrava.com

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