Ak Partili Belediye Başkanı Silahlı Saldırıya Uğradı

Niğde'nin Altunhisar ilçe Belediye Başkanı AK Partili Erdal Sarı, silahlı saldırıya uğradı. Belediye Başkanı kolundan yaralanırken, saldırıda bir öğrencinin de yaralandığı öğrenildi. Niğde'nin Altunhisar ilçe Belediye Başkanı Ak Partili Erdal Sarı, uğradığı silahlı saldırı sonrasında kolundan yaralandı. Bir öğrencinin de yaralandığı saldırı sonrasında Belediye Başkanı Erdal Sarı Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.



(Yasin Esen/İHA)