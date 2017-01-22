AK Parti ve Emniyet'e Saldıran Terörist, Tekirdağ'da Yakalandı (4)

İSTANBUL'A GÜNDERİLDİTekirdağ'da yakalanan DHKP/C'li Şerif Turunç, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ndeki ilk sorgusunun tamamlanmasının ardından İstanbul'a gönderildi.

AK Parti ve Emniyet'e Saldıran Terörist, Tekirdağ'da Yakalandı (4)

İSTANBUL'A GÜNDERİLDİ

Tekirdağ'da yakalanan DHKP/C'li Şerif Turunç, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ndeki ilk sorgusunun tamamlanmasının ardından İstanbul'a gönderildi.

Şerif Turunç'un emniyetten çıkarılışı sırasında Özel Harekat ekipleri emniyet binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

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