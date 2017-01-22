İSTANBUL'A GÜNDERİLDİ
Tekirdağ'da yakalanan DHKP/C'li Şerif Turunç, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ndeki ilk sorgusunun tamamlanmasının ardından İstanbul'a gönderildi.
Şerif Turunç'un emniyetten çıkarılışı sırasında Özel Harekat ekipleri emniyet binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
AK Parti ve Emniyet'e Saldıran Terörist, Tekirdağ'da Yakalandı (4)
İSTANBUL'A GÜNDERİLDİTekirdağ'da yakalanan DHKP/C'li Şerif Turunç, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ndeki ilk sorgusunun tamamlanmasının ardından İstanbul'a gönderildi.
İSTANBUL'A GÜNDERİLDİ
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