AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş Boyabat ilçesini ziyaret etti.
Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, AK Parti İlçe Başkanı Ferhat Yıldız ve AK Parti Kadın Kolları İlçe Başkanı Figen Güzel'inde katıldığı ziyarette Milletvekili Maviş ilçede hastanede tedavi gören hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Devletin vatandaşların içinde olduğunu ifade eden Maviş, "Her türlü sıkıntılarında vatandaşlarımızın yanlarında olup desteklerimizi sürdüreceğiz. Tüm hastalarımıza Allah'tan şifa diliyorum. Devletimiz güçlüdür. Her türlü tedavilerinin yapılması için desteklerimizi sürdüreceğiz." dedi.
Maviş, 2017 yılının tüm ülkeye sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde de bulundu.
AK Parti Milletvekili Maviş Boyabat'da
AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş Boyabat ilçesini ziyaret etti.
AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş Boyabat ilçesini ziyaret etti.
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