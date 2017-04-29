AK Parti Milletvekili Erdem Açıklaması

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, pamuk üretimine verilen desteğin artarak devam edeceğini bildirdi.



Erdem, Koçarlı ilçesi Yenköy Mahallesi'nde düzenlenen "Geleneksel Tarla Günü" dolayısıyla çiftçilerle bir araya geldi.



Tarlada çiftçiye yardımcı olan Erdem, vatandaşın sorunlarını dinleyerek yapılması gerekenlerle ilgili notlar aldı.



2017 yılının çiftçiler ve üreticiler açısından bol ve bereketli geçmesini temenni eden Erdem, "AK Parti hükümeti tarafından açıklanan Milli Tarım Projesi'nde pamuk stratejik ürün olarak belirtilmiş ve pamuğun önemine dikkat çekilmiştir. Pamuk üretimine verilen destekler artarak devam edecektir. 2017 yılı için yüzde 50 mazot desteği 2018 yılının ilk çeyreğinde ödenecek." ifadelerini kullandı.