AK Parti'li İnceöz: "16 Nisan'da ülkenin kaderi değişecek"



AKSARAY - AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, 16 Nisan'da yapılacak referandum da ülkenin kaderinin değişeceğini söyledi.

AK Parti Aksaray İl Teşkilatı 55'inci genişletilmiş il danışma ve sandık eğitim programı Aksaray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Parti yöneticileri, belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı programda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, 16 Nisan'da halkoyuna sunulacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemine değindi. İnceöz, "16 Nisan'a çok az bir süre kaldı. 16 Nisan'da bu ülkenin ve milletin kaderini değiştirecek, yıllardır çektiği sıkıntıları, sistem krizlerini, siyasetin ürettiği krizleri bertaraf edecek 18 maddelik bir düzenlemeyi oylayacağız. Bu mesele partiler üstü bir mesele. Memleket meselesi. Her birimiz geleceğimize ilişkin bir karar vereceğiz. Onun için sizlerden istirhamım, bütün kardeşlerimizden, bütün gönüldaşlarımızdan, bütün memleket sevdalılarından, ülkesi ve milleti için, geleceği için, bunları yük edinen, dert edinen insanlarımız; o gün gelene kadar daha az uyuyalım ve daha çok çalışalım" dedi.

"Milletin iradesi birilerini rahatsız ediyor"

Türkiye'nin çok sıkıntılar çektiğinin altını çizen İnceöz, millet iradesinin bazı kesimleri rahatsız ettiğini savundu. İnceöz şöyle konuştu:

"Millet iradesinin hakim olması birilerini, bazı odakları rahatsız ediyor. Hangi odaklar; darbe ve muhtıra üreten vesayet odakları. Emniyette var, yargıda var, terör var, asker bunu kullanıyor. Her birisi ayrı ayrı bunları kullanıyor. Bugün, o terör örgütlerine de hangi ülkelerin arka çaktığını hepimiz görüyoruz. Daha sonra AK Parti aleyhine açılan kapatma davasında anayasa mahkemesi, yine 82 anayasasına konulmuş, seçilmiş hükümetleri kontrol etmek için kurumlar vardır. O gün verilen karara bakıyoruz ki, kıl payı AK Parti kapatılmaktan kurtuldu. Bitti mi? 17-25 Aralık, emniyet ve yargının seçilmiş hükümete bir operasyonu. Bitti mi? 15 Temmuz, tek başına iktidar var, millet iradesi var. Allah bir daha 15 Temmuz gibi bir geceyi yaşatmasın. 15 Temmuz gecesinde bu ülkenin geleceğine, birliğine, beraberliğine, milletin iradesine karşı, bakın darbe demiyorum, 60-80 bir kenara, 15 Temmuz bir işgal girişimiydi. Milletimiz, sizler meydanlarda geleceğine sahip çıkmak sureti ile 15 Temmuz gecesi çok net bir duruş sergilediniz."

Konuşmasında ana muhalefet partisini eleştiren İlknur İnceöz, CHP'nin HDP'nin peşine takılıp giden bir parti olduğunu savundu. İnceöz, terör örgütlerine kucak açan Avrupa'nın 15 Temmuz'a sessiz kaldığını da dile getirdi.

"Türkiye makas değiştirecek"

AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Karatay ise, Türkiye'nin 16 Nisan tarihinde makas değiştireceğini belirterek, "16 Nisan, Türkiye'nin makas değiştireceği, Türkiye'nin yönünü sürekli yukarıya taşıyacağı bir gün olarak tekrar önemli bir referandum a gidiyoruz. Biliyorsunuz bizim her seçimimiz önemli ama bu seçim AK Parti teşkilatları için değil, Türkiye için çok önemli. İnşallah 16 Nisan, yeniden dirilişin, yeni, yepyeni bir Türkiye'ye için, dünyada söz sahibi olması için, dünyada, başta gönül coğrafyamız olmak üzere zulüm gören, eziyet altında olan bütün mazlum coğrafyalara sahip çıkmak adına, onları korumak adına çok önemli bir diriliş tarihi olarak önümüze geldi. Biz hep şöyle söylüyoruz. Yeni Türkiye'nin inşasına 2002 yılında başladık. Elhamdülillah bugüne kadar Ak Parti teşkilatları yeni Türkiye inşasında ve ihyasında her birimizin alın teri var. Ama öyle bir noktaya geldik ki, artık Türkiye kabuğuna sığmıyor. Türkiye sadece kendi coğrafyasında değil, bölgesinde değil, tüm dünyada yeni bir medeniyeti kurmak adına sizlerle beraber inşallah gideceğiz" dedi.