AK Parti'li Gençlerden Gaziye Ziyaret

AK Parti Beypazarı İlçe Gençlik Kolları, Kayseri'deki bombalı terör saldırısında yaralanan er Halit Kapulu'yu evinde ziyaret etti.



AK Parti Beypazarı İlçe Gençlik Kolları Başkan Samet Taşcıoğlu ve beraberindeki üyeler, Kayseri'deki bombalı terörist saldırıda yaralanan ve tedavisine Beypazarı'ndaki evlerinde devam edilen er Kapullu'yu ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.



Taşcıoğlu, ziyarette Kapulu'ya Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.



Ziyaret dolayısıyla AK Parti Beypazarı İlçe Gençlik Kolları üyelerine teşekkür eden Kapulu, "Ülkem için vatanım için canım kurban." dedi.