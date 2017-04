AK Parti Grup Başkanvekili Turan Oyunu Kullandı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Artık söz de karar da millettin. Millet ne derse o olacak. Çıkan sonuca saygı göstereceğiz." dedi.



Turan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Hüseyin Akif Terzioğlu Anadolu Lisesi'ndeki "1024" numaralı sandıkta oyunu kullandı.



Oy verme işleminin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Turan, Türkiye'de demokrasinin bir gereği olarak oylarını kullandıklarını söyledi.



Turan, Türkiye için en iyi sonucun çıkmasını ümit ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:



"Şimdiye kadar Çanakkale'mizde somut hiçbir sorunun olmadığını duymak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. İstiyoruz ki sandık sonuçlarına kadar, sayımı alıncaya kadar hiç kimsenin endişe duyacağı bir ortam olmaksızın sonuçlarının alınacağı, demokrasimizin bir sayfasını daha açmış, ardından sonuçlanmış olduğunu düşünüyoruz. Tüm sandık başkanlarımıza sandıkta görev yapan müşahitlerimize teşekkür etmek istiyorum. Kampanya boyunca büyük bir gayret sarf eden tüm teşkilatımıza, vekilimize, il başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, il genel meclis üyelerimize, mahalle başkanlarımıza, köy başkanlarımıza teşekkür etmek istiyorum."



"Artık söz de karar da millettin"



Referandum sürecinde büyük mesai harcadıklarını vurgulayan Turan, şöyle devam etti:



"Artık söz de karar da millettin. Millet ne derse o olacak. Çıkan sonuca saygı göstereceğiz. Bütün sandıklarda her partinin temsilcisi olması teknolojinin çok gelişmiş olması her türlü sonucun derhal merkeze iletilmiş olması çok daha seri ve çok daha tartışmasız sonuç alacağımızın en güzel göstergesi. Ben tüm sandıklarımızı gezdim, her partinin temsilcisi var. Sıra, yoğunluk, gerginlik asla olmaksızın oylar kullanılıyor. 'Söz de karar da milletindir' demenin tekrar bugün onurunu yaşıyoruz. Her şey gelir geçer, sel gider kum kalır. Dolayısıyla artık tartışmalar geride kalmıştır. Çıkan sonuca hep beraber saygı duyacağız. Ben Çanakkale'miz için de ülkemiz için de bu sonuçların hayırlı olmasını ümit ediyorum."