AK Parti Grup Başkanvekili Turan Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bu milletin artık darbecilere, vesayetçilere, iktidar olmadığı halde muktedir olmaya çalışanlara prim vermeyeceğini belirterek, "Yeni seçim, yüzde 50'den fazla oy alanın kazanacağı seçimdir. Artık bu ülkede 'Hükümet nasıl kurulur, koalisyon nasıl olur?' Bunlar geride kaldı. Hükümetin kurulacağı yer milletin sandığıdır. Koalisyonun kurulacağı yer milletin vicdanıdır. O yüzden bu saatten sonra cumhurbaşkanlığı sistemi bu ülkeye hayırlı uğurlu olsun." dedi



Turan, halk oylamasının sonuçlarının açıklanmasının ardından AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve İl Başkanı Yeşim Karadağ ile parti binasına geldi.Burada partililere seslenen Turan, referandum çalışmaları için yola çıkarken, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünde çok daha büyük bir heyecanla, iddialarla yola devam etmek istediklerini söyledi.



"Türkiye'nin önüne yeni bir iddia koyduk"



Turan, bazı partilerin olanla, bazı partilerin polemikle, bazılarının ise olanların tekrar tekrar konuşulmasıyla siyaset yaptığını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Ama AK Parti kurulduğu günden beri, 'Reform, paket, iddia, daha iyisi' dedi, seçim, reform, referandum yaptı ve şimdiye kadar, Allah'a sonsuz kez hamd olsun ki hiçbir seçimi kaybetmedi. Bugün yeni bir sonucu, zaferi kutluyoruz. Türkiye'nin önüne yeni bir iddia koyduk. Kolay bir iş değil, anayasayı, sistemi değiştirmek, halk oylamasında yüzde 50'den fazla oy almaya çalışmak kolay bir iş değil. Çok zor şartlarda vekillerimiz de gayretleriyle beraber Mecliste komisyon, Genel Kurul görüşmeleri oldu. MHP ile beraber yol arkadaşlığı yaptık. MHP'nin kıymetli milletvekilleri ve genel başkanı çok büyük destek oldu ve gördüğünüz gibi o paketi Meclisten geçirdik. 'Meclisten nasıl geçerse geçsin halka götürelim, yüzde 50 artı 0,1 olmak kaydıyla bunu kabul ederiz' demiştik. MHP yönetimi, AK Parti yönetimi o dönemde görevlerini fazlasıyla yaptı. Meclisten sorunsuz, firesiz o paketin geçmesini sağladı, ardından halkımıza götürdük."



"Bu millet kazanmıştır"



"Teknik olarak yüzde 50 artı 1 oy skorun netleşmesi demektir." diyen Turan, şöyle devam etti:



"Bugün yüzde 52 ile birlikte bu millet bize 'evet, yola devam.' dedi. Ne kadar gurur duysak, ne kadar şükretsek azdır. Millet yalan atanlara, 'Denize dökerim' diyenlere, 'muhtarlar kapatılacak, lokantalar kapatılacak' tarzı, siyasetten uzak, gayri ahlaki söylemlere prim vermeyeceğini bir daha gösterdi. Bundan sonra 'evet' diyen de 'hayır' diyen de kazanmıştır, bu millet kazanmıştır. Artık koalisyon pazarlıkları, bakanlık pazarlıkları, kısa süreli hükümetler değil çok daha güçlü hükümetler, çok daha güçlü ülke ideali için çabalayan bir yönetim olacaktır."



"Hükümetin kurulacağı yer milletin sandığıdır"



Bülent Turan, yeni yönetim tarzında yüzde 50'dan fazla oy almak için daha çok çalışacaklarını ve daha çok uzlaşacaklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Her kesim ile buluşacağız diyen siyasi partiler kazanabilir. Bütün partileri göreceksiniz daha çok kendisini millete dayayacaklar. Senaryoyla, kasetle, farklı hesaplarla değil milletle yürüyenler kazanacaktır. O yüzden 'evet' diyen de 'hayır' diyen de kazanmıştır. Bu millet artık darbecilere, vesayetçilere, iktidar olmadığı halde muktedir olmaya çalışanlara prim vermeyecektir. Yeni seçim, yüzde 50'den fazla oy alanın kazanacağı seçimdir. Artık bu ülkede 'Hükümet nasıl kurulur, koalisyon nasıl olur?' bunlar geride kaldı. Hükümetin kurulacağı yer milletin sandığıdır. Koalisyonun kurulacağı yer milletin vicdanıdır. O yüzden bu saatten sonra cumhurbaşkanlığı sistemi bu ülkeye hayırlı uğurlu olsun."



Konuşmanın ardından ilçe ziyaretleri için parti binasından ayrılan Turan'ı çıkışta partililer davul ve zurna ile karşıladı. Turan, tokmağı alıp, bir süre davulu kendisi çaldı.