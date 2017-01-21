AK Parti Grubu Toplandı

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesinden dolayı tüm AK Parti milletvekillerine, "Kaya gibi durduğunuz için teşekkür ediyorum." dedi.



AK Parti TBMM Grubu, anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından Başbakan Yıldırım başkanlığında basına kapalı toplandı.



Alınan bilgiye göre, toplantıda konuşan Yıldırım, tüm AK Parti milletvekillerine bu süreçte "kaya gibi durdukları" için teşekkür etti.



Yıldırım, tüm AK Parti teşkilatları ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve milletvekillerine de teşekkürlerini iletti.



Bunun mücadelesini veren liderlere; merhum Alparslan Türkeş'e, Necmettin Erbakan'a, eski cumhurbaşkanları Turgut Özal ve Süleyman Demirel'e de teşekkür eden Başbakan Yıldırım, bütün bu liderlerin başkanlık sistemini istediğini, bu nedenle onların da büyük katkıları olduğunu söyledi.



Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı olduğu birinci günden itibaren bunun mücadelesini verdiğini, teklifin kabul edilmesiyle bunun taçlandırıldığını kaydetti.



Artık bundan sonra kararı milletin vereceğini ifade eden Yıldırım, AK Parti milletvekillerinin ailelerine de ayrıca teşekkürlerini sundu.



Başbakan Yıldırım, milletvekillerine, "7 Şubat tarihine kadar sizi AK Parti teşkilatlarında görmek istemiyorum, hepinizi ailelerinizin yanında görmek istiyorum ama 7 Şubat'ta da hepinizi sahada görmek istiyorum." diye seslendi.



Bu arada, grup toplantısına geçmek için Genel Kurul Salonu'ndan çıkan AK Parti milletvekilleri, kuliste karşılaştıkları MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'la da tokalaşarak birbirlerini tebrik etti.