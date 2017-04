AK Parti Genel Sekreteri Gül: "Kılıçdaroğlu Yenikapı Ruhuna Sadakat Göstermedi"

AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' sözünü eleştirerek, CHP Lideri'nin Yenikapı ruhuna sadakat göstermediğini ifade etti.



AK Parti Gaziantep Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül Güneydoğu'da en çok dinlenen radyolardan biri olan Şirinnar'ın konuğu oldu. Gündemi değerlendiren Gül, referandum için ciddi çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, "2011 yapılan anayasa uzlaşma komisyonunda çalışmalarda söz konusu. Anayasa yürürlüğe girdiği günden itibaren tartışılan konular esasen Türkiye'nin yabancı olmadığı hep tartıştığı ama çözüm bulamadığı hususlar ile ilgili bir 16 Nisan'da milletimiz nihaiyi kararı vermiş olacak. Hem sahada hem Ankara'da mecliste yoğun çalışmalarımız oldu. Özellikle CHP'nin kavga gürültülü bir takım çalışmaları oldu. Anayasanın aykırı olması demelerine rağmen götürmediler. Ama hem Ankara boyutuyla hem Gaziantep boyutuyla çok yoğun bir çalışma kampanyası geçiriyoruz" dedi.



"Meclis bu süreçte istenmeyen çirkin görüntüler olmuştu"



Anayasa taslağının Meclis'ten geçtiği süreçte istemeyen görüntüler yaşandığını hatırlatan Gül, "Bu konuda gerçekten çok üzücü hadiseleri maalesef gördük. Ama bu konuda milletvekillerimizin herhangi bir kabahati de yoktur. O konuda hem uzlaşma sürekli barış kardeşlik içerisinde siyasi tavır gösterildi. Elbette bu tavırlar ve görüntüler siyasette mecliste tasvip edilmiyor. Tabii bir arkadaşımızın ayağı ısırıldı. Bir başka arkadaşımızın burnu kırıldı. Gerçekten çok büyük bir kavga gürültü olmuştu" şeklinde konuştu.



Gül, FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin son süreçte ülke içinde ve dışında bir tavır içerisinde bulunduklarını vurgulayarak, terörle mücadele konusunda süren mücadelede, en önemli adımın ise 16 Nisan'da 'evet' diyerek milletin atacağını ifade etti. Gül, "Türkiye'de tamamıyla yönetimden boşluk olmasına halinde terör azmış yönetimden boşluk çift başlılık olmasına rağmen darbe girişimleri denenmiş darbeler yapılmış bunların hepsi mevcut sistemde kaynaklanan sorunlar. Bu sorunların ortadan kaldırmak için en uygun zaman 15 Temmuz'da FETÖ terör örgütü bir darbe girişiminde bulundu. Bu topraklar için hayatını kaybeden 248 şehidimiz ve gazilerimiz var. Onlar peki niçin şehit oldular. Bu ülkede birlik beraberlik bozulmasın bu ülkenin vatanı milleti bölünmesin diye şehit oldular. 15 Temmuzda vatanımız milletimiz birliğimiz demokrasimiz korundu. Şimdi demokrasimizi Cumhuriyetimizi geleceğimizi güçlendirmenin adı 16 Nisan'da evet demektir. Çünkü devletin daha kalıcı istikrarını sağlayacak. Devletin bekasını garanti altına alacak bir sistemin adıdır bir cumhurbaşkanlığı sistemi o yüzden evet verecektir milletimiz" açıklamasında bulundu.



"FETÖ ile irtibatlı olanları partiden uzaklaştırdık"



FETÖ oluşumunda hükümetin ve devletin belli kanallarına sızanların olduğunu söyleyen Gül, devlete ve partiye sızanların uzaklaştırıldığını ifade etti. Gül, "AK Parti bunları gördü. Emniyette gördü, poliste de gördü, askeriye'de gördü. Kamu kurumların da gördü. Siyaseten, hükümet olarak yapılabilecek şeyler yapılıyor. Ali tutuklandı, Hüseyin gözaltına alındı, bunların hepsi bağımsız yargı tarafından yapılıyor. Yargıya kimse talimat veremez. Bizim birçok milletvekilliğimizi yapmış, belediye başkanlığımızı yapmış kişilerden FETÖ ile irtibatta diye tutuklu olan birçok kişi var. AK Parti 17-25 Aralık olayları olduktan sonra teşkilattaki bütün kadroları FETÖ ile irtibatlı olup olmamasına göre ayırdık. FETÖ ile irtibatlı olanları da partiden uzaklaştırdık" dedi.



"Kılıçdaroğlu Yenikapı ruhuna sadakat göstermedi"



Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' sözünü de eleştiren Gül, CHP Lideri'nin Yenikapı ruhuna sadakat göstermediğini ifade ederek, "15 Temmuz darbe gecesinde önceden Kılıçdaroğlu darbe olsun ilk ben tanka çıkarıp diyordu. Şimdi ise kontrollü darbe diyor. Bugün kontrollü darbeyse o kadar insan niye şehit oldu. Eğer bu konuda bilgin varsa açık açık çık söyle. Tanka üstüne çıkmayı bırakın, tankın yanından geçerek darbeye bir ses bile çıkarmadı. Yenikapı ruhu daha önce bitti ama Kılıçdaroğlu bu ruha sadakat göstermedi. Milletin tek hakim olmasına yönelik demokrasinin güçlü olmasına yönelik irade devam ediyor. Bu her zamanda var olacak" şeklinde konuştu.



"Bahçeli devlet adamı sorumluluğunu ifa etmiştir"



MHP'nin cumhurbaşkanlığı sisteminde desteklerinden dolayı memnun olduklarını belirten Gül, Devlet Bahçeli'nin devlet adamı sorumluluğunu ifa ettiğini kaydetti. Gül, "Hükümet sistemindeki çarpıklık çözülmesi hususunda bir uzlaşı iklimi oluşmuştur. Bahçeli burada bir devlet adamı sorumluluğu ifa etmiştir. Mesele burada AK Parti, MHP değil. Bu partilerin meselesi değildir. Mesele milletin geleceği çocuklarımızın torunlarımızın güçlü özgür bağımsız bir ülkede yaşayıp yaşamaması sorunudur. Türkiye'de mevcut sisteme evet demek mevcut sistem devam etsin demek ve Kenan Evren'in 12 Eylül darbesinden sonra girdiği bir darbeci anayasasının devam etmesi demektir. Hani tüm partiler bu anayasa değişsin diyor. İşte bütün olarak olmasa bile bir parçasının değişme fırsatı. Hükümet rejim sistemiyle ilgili aksayan yönlerin değiştirilmesi için bir adım atılıyor. En azından iki parti bir araya gelmiş siviller bir teklif ortaya koyuyor. Kenan Evren'in darbe paşaların yaptığı anayasa metni daha mı iyi. Hayır demek bunun devamı demektir" diye konuştur. - GAZİANTEP