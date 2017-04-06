AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Biz üniversiteye sadece eğitim kurumu olarak bakmıyoruz. Tabii ki bir eğitim kurumu ama aynı zamanda bir kalkınma kurumudur." dedi.



Yılmaz, Bingöl Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu açılışı ile kütüphane ve spor tesisinin temel atma törenine katıldı. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Bingöl Üniversitesinin 2007 yılında kurulduğunu ve çok hızlı bir gelişim sergilediğini belirti.



Üniversitenin 16 bin kişilik dev bir kurum haline geldiğini kaydeden Yılmaz, üniversiteye her geldiklerinde moral bulduklarını, üniversitenin çok hızlı geliştiğini söyledi.



Bugün de o gelişim sürecine, yeni halkalar ilave ettiklerini aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:



"Biz üniversiteye sadece eğitim kurumu olarak bakmıyoruz. Tabii ki bir eğitim kurumu ama aynı zamanda bir kalkınma kurumudur. Üniversitemizin yaptığı projeler, destek olduğu fikirlerle ilimizin, bölgemizin kalkınmasına büyük destek olacağını görüyoruz."



Üniversitenin 5 pilot üniversite arasında yer aldığını, Cumhurbaşkanının 5 üniversiteyi kalkınma açısından pilot üniversite olarak tayin ettiğini bildiren Yılmaz, 5 üniversite arasında yer alan Bingöl Üniversitesinin ayrıcaklı bir konum edindiğini anlattı.



Yapılacak yatırımlarla kentin örnek bir il olacağına işaret eden Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Artık Bingöl'ü bir üniversite şehri olarak görüyoruz, geleceğini de böyle planlıyoruz. Uluslararası bir ölçüt var, bir ilin nüfusunu yüzde 10'undan fazlası üniversite talebesiyse o yerleşim yeri artık bir üniversite yeridir. Bingöl bugün 15 bine gelen nüfusuyla, fazlasıyla bir üniversite şehridir."



Törene, Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ile çok sayıda davetli katıldı.