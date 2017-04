AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki kimyasal silah saldırılarına ilişkin, "Son 24 saat içerisinde Suriye'den gelen haberler gerçekten yüreğimizi derinden sarstı. Orada yaşanan her şeyden önce insanlık suçu." dedi.



Karaaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içlerinde çoğunluğu çocuklardan oluşan sivil vatandaşlara kimyasal silahla saldırına bulunulmasının insanlıkla bağdaşmayan bir yöntem şekli olduğunu söyledi.



Bu konuda Birleşmiş Milletler'in alacağı kararların önemine işaret eden Karaaslan, şöyle konuştu:



"Son 24 saat içerisinde Suriye'den gelen haberler gerçekten yüreğimizi derinden sarstı. Orada yaşanan her şeyden önce insanlık suçu.Yaşanan bu tablo karşısında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Suriye politikası konusunda aldığı kararlarda ne haklı olduğunu görüyoruz. Ülkemizin aldığı kararlarda ön görüsünün ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha anlamış oluyoruz. Tabi tüm insanlık suçlarına dair küresel iş birliğini önemine inanıyoruz ve her zaman vurgu yapıyoruz. Birleşmiş Milletler'in soruşturmaya dair aldığı karar önemli. Mutlaka bunun gereğinin yapılması lazım. Ayrıca Astana süreci ile birlikte biliyorsunuz bir ateşkes başlamıştı. Kaygan zeminde devam eden bu tablonun da bir an önce tekrar düzeltilmesi gerekmektedir. Biz her şeyden önce insanlığa karşı işlenen bu suçların, özellikle sivillere kadınlara, çocuklara karşı işlenen bu suçların tüm dünya tarafından kınanmasını ve küresel bir mücadele verilmesini çok önemsiyoruz."



Karaaslan, ayrıca yapılan saldırıyı Türkiye olarak güçlü bir şekilde kınadıklarını vurguladı.