AK Parti Denizli Milletvekili Tin Açıklaması

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, terör örgütlerini yaşatanların, hain saldırıların önünü açanların ve terör eylemleriyle Türkiye'yi yolundan döndürmek isteyenlerin tarihin çöplüğüne gömüleceğini kaydetti.



Tin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yerli ve milli bir yönetim sistemini hayata geçirmek için bir süreç başlattıklarını belirtti.



Partili Cumhurbaşkanlığı modelini de içinde barındıran yeni sistem ile artık vesayet odaklarının tarih çöplüğüne gömüleceğini vurgulayan Tin, şu ifadelere yer verdi:



"Millet iradesinin egemen olduğu bir anayasayı ülkemizin bekası için oluşturmak zorundayız. Her yerden saldırı halindeyken anayasa değişikliğinin zamanı olmadığını söyleyenler bilsinler ki gazi Meclisimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı devam ederken, düşmana karşı savaşırken, Meclisi topladı, kanunlar çıkardı, kararlar aldı ve ardından Cumhuriyeti kurdu. O günden bugüne hiçbir fark yok. Bugün o tarihte yaşanan mücadelenin farklı bir versiyonuyla karşı karşıyayız. Bugün yeni bir istiklal mücadelesi veriyoruz. Artık sorun yumaklarıyla boğuşan bir ülke olmaktan Türkiye'yi kurtarmanın vakti gelmiştir. Dikta rejim sisteminin önünü tamamen kapatıyoruz ve koalisyonlar dönemini de elimizin tersiyle itiyoruz."



Anayasa değişikliğiyle, kanunları yapma yetkisinin yine Meclis'te olacağını dile getiren Tin, "Darbe anayasasından kurtularak, kalıcı istikrarı ve güveni anayasadaki bu değişiklikle getirmiş olacağız. Yeni yönetim sistemi yeni Türkiye olacak. İç ve dış tehditlere karşı birlikte karşı koymaya devam edeceğiz. Anadolu toprakları bin yıldır çetin bir mücadelenin içinde ancak ne yaparlarsa yapsınlar vatanımızı bölemeyecek, kardeşliğimizi bozamayacaklar. Terör örgütlerini yaşatanlar, hain saldırıların önünü açanlar ve terör eylemleriyle bizi yolumuzdan döndürmek isteyenler, tarihin çöplüğüne gömülecek." dedi.