AK Parti'de Olağanüstü Kongreye Doğru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurucusu olduğu AK Parti'ye üyelik sürecinin tamamlanmasının ardından 21 Mayıs'ta olağanüstü kongreye gidilecek. Kongre sürecine bağlı olarak, Merkez Karar Yönetim Kurulunda da değişiklikler yapılacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Mayıs'ta kurucusu olduğu AK Parti'nin tekrar üyesi olacak. Üyelik sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, kongre süreci başlayacak. Erdoğan, 21 Mayıs'taki olağanüstü kongreyle Ağustos 2014'te bıraktığı genel başkanlık koltuğuna 2 yıl 9 ay aradan sonra yeniden dönmüş olacak. Genel Başkan koltuğuna oturacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna bağlı olarak parti teşkilatlarında büyük değişiklikler yapacak. İlk olarak Merkez Karar Yönetim Kurulundaki isimlerde değişikliğe gidilecek. Ardından teşkilatlarda da gereken değişiklikler yapılacak. Kabine revizyonunun ise Erdoğan'ın genel başkanlık koltuğuna oturmasının ardından yapılacağı belirtiliyor.



2018 yılı icraat yılı olacak



AK Parti'nin 2018 yılında yapılması planlanan olağan kongreyi ise 2017 yılında tamamlanması bekleniyor. Bu durumda, AK Parti teşkilatları, belediye başkanlıkları ve hükümetteki değişiklikler 2017 yılında tamamlanacak. 2018 yılı ise icraat yılı olacak. - ANKARA