AK Parti'de olağanüstü kongre tarihi belli oldu. Tarihi kongre 21 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.



AK Parti, Merkez Karar Yönetim Kurulunu 2 Mayıs'ta toplayacak. Toplantıda alınacak kararın ardından parti tüzüğüne göre 15 gün içerisinde olağanüstü kongreye gidilecek. Parti yetkilileri, kongreyi pazar gününe denk getirecek. Bu da olağanüstü kongrenin 21 Mayıs'ta yapılacağı anlamına geliyor.



Kongrede Başbakan Binali Yıldırım'ın AK Parti Genel Başkanlığı görevini bırakması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden partinin başına geçmesi bekleniyor.



(İHA)