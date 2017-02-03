AK Parti Bucak İlçe Başkanı Yaman Oldu

AK Parti Bucak ilçe Başkanlığı görevine Kadir Yaman getirildi.



Yaman, AK Parti ilçe binasında düzenlediği basın toplantısında partisinin genel merkezi tarafından ilçe başkanı olarak görevlendirildiğini söyledi.



Birlikte görev yaptıkları eski ilçe başkanı Emrullah Ünal'a teşekkür eden Yaman, "Bundan sonra görev sürecimizde yönetim kurulumuz ve teşkilatımız ile geçe gündüz demeden Bucak için çalışacağız. Bucak'ta asla gerilim siyaseti yapmayacağız. Uzlaştırıcı ve birleştirici bir yol izleyeceğiz. Siyasiler problem üreten değil, problem çözenlerdir."



AK Parti ilçe teşkilatı olarak son üç yıldır büyük seçim başarılarına imza attıklarını ifade eden Yaman, "Referandum çalışmalarında da aynı gayret ve çaba ile başarıya ulaşmaya çalışacağız. Kapı kapı dolaşıp sıkılmadık el bırakmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımıza mahcup olmamak için, ülkemizin geleceği, çocuklarımızın geleceği için elimizden gelen çabayı göstereceğimize hiç kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.