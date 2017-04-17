Son Dakika! AK Parti, 27-28 Nisan Sonrası Erdoğan'a Parti Üyeliği Teklifi Yapacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, referandum sonuçlarını NTV canlı yayınında değerlendirdi. Elitaş ''27-28 Nisan sonrasında Erdoğan'a üyelik teklifi yaparız'' dedi.

27-28 NİSAN SONRASI TEKLİF YAPARIZ"

Referandumda 'evet' çıkmasıyla Cumhurbaşkanı'nın partili olmasının yolu açıldı. Resmi sonuçların Resmi Gazete'de yayınlanmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi bir partiye üye olabilecek. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "27-28 Nisan sonrasında Erdoğan'a üyelik teklifi yaparız" dedi.

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN DEMEK LAZIM"

Elitaş özetle şöyle konuştu:

''Hayırlı uğurlu olsun demek lazım. Türkiye bundan sonra önündeki engelleri vesayet rejimi ile ilgili uygun bir şart oluşturan mevcut anayasayı değiştirerek yeni bir yönetim tarzına geçmiş oldu. Destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Vatandaş artık hiç kimseden endişe etmeden oyunun niyetini kendisine gelen siyasi parti temsilcisine ifade edebiliyor. Bugüne kadar böyle işler pek söylenmezdi. Herkes biliyor birbirini.