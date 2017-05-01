AİHM'in Daha Önce Verdiği Karar, Referandum Başvurusunda CHP'yi Umutlandırdı

CHP, AİHM'e başvuru için hazırlıklarını hızlandırdı. Ancak AİHM'in bugüne kadar referanduma ilişkin bir karar almaması ana muhalefeti düşündürüyor. AİHM kararlarına ilişkin mevzuat taraması yapan CHP, durumu tersine çevirebileceğini düşündüğü bir karara ulaştı.

CHP'Yİ UMUTLANDIRAN KARAR

CHP'nin hukukçu kurmayları itiraz dilekçesi için AİHM kararlarına yönelik tarama gerçekleştirdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bugüne kadar referandumlara yönelik bir karar almamış olmasına karşın, yapılan taramada ulaşılan AİHM'in "Mclean-Birleşik Krallık" ile "Cole-Birleşik Krallık" kararları ana muhalefeti umutlandırdı.

İKİ MAHKUMUN AİHM BAŞVURUSU

CNN TÜRK'ün habere göre AİHM, 11 Haziran 2013 tarihinde, Joseph Mclean ve Kevin Cole isimli iki hükümlünün, aralarında Mayıs 2011 referandumu da olmak üzere bir dizi seçime katılma haklarının elinden alındığına yönelik başvurusu üzerine aldığı kararda, "mevcut davada, mahkemenin referandumlarla ilgili yerleşik kararını değiştirmesini gerektirecek bir kanı bulunmamaktadır" ifadesine yer verdi.

YENİ BİR DURUM OLUŞTUĞU DÜŞÜNCESİ

CHP'li hukukçular, bu ifadeyi "yeni bir durum" olduğu takdirde, mahkemenin referandumlara yönelik de inceleme yapabileceği biçiminde yorumladı.

16 Nisan halk oylamasındaki mühürsüz oy pusulası kararı başta olmak üzere bir dizi usulsüzlük iddiasının "yeni bir durum" yaratacağı görüşünü savunan CHP, yetişmesi durumunda hafta sonuna kadar 16 Nisan referandumunu AİHM'e taşıyacak; serbest seçim hakkının ihlal edildiğini öne sürecek.