Ahmet Türk: Hdp'den AKP'ye Kayma Yok, Baskıların Getirdiği Küçük Kaymalar Var

Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, referandum dan bir gün önce mühürsüz oyların ortada dolaştığı bilgisi olduğunu, bütün bunlara rağmen alınan sonucun iktidarın seçimi kaybettiğinin işareti olduğunu ileri sürdü. Ahmet Türk, şunları söyledi:



"Hepimiz biliyoruz devletin bütün bürokrasisi, Kaymakamları, Valileri, kayyumları, korucuları her türlü yöntemi kullanarak adeta özellikle kırsal kesim üzerinde yoğun baskı kurdular. Buna rağmen ortaya çıkan sonuç bellidir. Özellikle Kürdistan'da çıkan sonuç, bir kırmızı karttır. Halkın yaşananları, kayyumları, vekillerin tutuklu olmasını kabul etmediğinin göstergesidir. Gerçekten halkımız bu konuda duyarlılığını ortaya koymuştur. Bize karşı yapılan tüm hukuksuzluğu kabul etmediğinin ifadesi olarak görülmelidir."



'BU SEÇİMİN SONUCU 1946'DAKİ GİBİ 50 YIL TARTIŞILACAK'



Türkiye genelinde çıkın sonucun aslında bir 'ret' olduğunu savunan Ahmet Türk sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye'nin 4 büyük şehrinde 'Hayır'ın çıkması aslında çok önemlidir. Demokrasi kültürü gelişkin ve düşünen insanların ortayla koyduğu tavır, yine değişikliğe ve sisteme karşı bir duruştur. Tabii ki orta Anadolu ve Karadeniz'de milliyetçiliğe oynanarak, Kürtler tehdit gösterilerek, vatan, millet, bayrak ile apolitik kesim üzerinde yapılan politika ile iradeleri teslim alınmıştır. 1946'lardaki seçimler halen tartışılıyor. Ben inanıyorum ki, 50 yıl Türkiye tarihinde bu seçimin sonuçları ve meşruluğu tartışılacak."



'HDP'DEN AKP'YE KAYMA YOK, BASKI VE ENGELLEMELER VAR'



Ahmet Türk, bölgede HDP oylarının Ak Parti'ye kaydığı şeklindeki değerlendirmelere katılmadığını da belirterek, "Aslında bölgede çıkan 'hayır' sonuçlarına her yerde yüzde 20 eklemek gerekir. Muhtarından, kanaat önderine kadar tehdit edilmelerin yaşandığı ve zorlandığı bir durum vardı. Demokratik bir ortamda olsaydı oranlar farklı olurdu. HDP'den AKP'ye kayma yok, baskıların ve engellemelerin getirdiği küçük kaymalar vardır. HDP açısından bir şey değişmez. Şimdi çıkan sonuçlar, yürütülen ve Kürtleri dışlayan politikanın da doğru olmadığını ve kabul edilmediğini ortaya koymuştur"



ENSARİOĞLU: HAYIR'CILAR KÜRTLERİ İKNA EDEMEDİ



AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ise sonucu değerlendirirken şunları söyledi:



"Sonuçlar, 'Hayır'ın Kürtlerin meselesi olmadığını, mevcut sistemi korumanın da Kürtlerin meselesi olmadığını ortaya koymuştur. 'Hayır'ı savunanların Kürtleri bu konuda ikna edemediği görülmüştür. Kürtlerin özellikle umudunun her anlamda Ak Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu bu sonuçlardan çıkarmak mümkündür. Vesayetçi yapıdan en çok çeken Doğu ve Güneydoğu bölgesidir. Bundan kurtuluş ve Türkiye'nin bağımsızlığı en çok bizim bölgeyi ilgilendirir."



CHP'Lİ TANRIKULU: BASKILARA RAĞMEN



CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da "Bu kadar baskıya, zulme, OHAL'in en ağır uygulamalarına, kamu gücünün en küçük memurdan en kuvvetli Komutan, Vali ve Kaymakamlara kadar en ağır biçimde uygulamalarına rağmen Doğu ve Güneydoğu'da Kürtler ağırlıklı olarak bu projeye hayır demiştir" diye konuştu.



HÜDA- PAR: MİLLİYETÇİ SÖYLEM İFLAS ETTİ



Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Diyarbakır il Başkanı Şeyhmus Tanrıkulu ise, herkesin çıkan sonucu saygı göstermesi gerektiği ve sonucu göre yeni bir siyaset belirlemesi gerektiğini söyledi. Şeyhmusı Tanrıkulu, "MHP evet blokunda yer almasına rağmen, milliyetçi oyların hayıra gittiği ortaya çıktı ve milliyetçi söylem ve uslubun iflas ettiği görüldü. Eğer belediyelere kayyum atanmasaydı ve HDP'li milletvekilleri tutuklanmasaydı hayır blokunun oyları daha fazla düşecekti" değerlendirmesinde bulundu.



