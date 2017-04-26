Ahmet Said Kıvanç Kadroda
Medipol Başakşehir’de Fenerbahçe karşısında, Volkan Babacan ve Ufuk Ceylan’ın cezalı olmaları sebebiyle kaleyi Faruk Çakır korudu.
Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe karşısında, Volkan Babacan ve Ufuk Ceylan'ın cezalı olmaları sebebiyle kaleyi Faruk Çakır korudu. Altyapı kalecisi Ahmet Said Kıvanç da 18 kişilik kadroda yer buldu.
Rizespor ile hafta sonunda ligde oynanan karşılaşma sonrasında çıkan kavgada iki kalecisi Volkan Babacan ve Ufuk Ceylan'ın ceza alması nedeniyle, Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşısına 3. kaleci Faruk Çakır'la çıkmak zorunda kaldı. Daha önce kupa karşılaşmalarında 2 kez forma giyen Faruk, Fenerbahçe maçında ilk 11'de sahaya çıkarken, yedek kaleci olarak altyapıda forma giyen file bekçisi Ahmet Said Kıvanç 18 kişilik kadroda yer aldı. - İSTANBUL
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