Ahmet Hakan, Bahçeli'nin İzinden Gidiyor

MHP lideri Bahçeli'nin klasik arabalara olan merakı hemen herkesin malumu. Bu özel ilgi alanı her geçen gün kendisine yeni takipçiler buluyor.

FOTOĞRAFINI INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Son olarak ünlü sunucu Ahmet Hakan klasik arabalara merak saldı. Klasik bir otomobilde poz veren Ahmet Hakan, çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Ahmet Hakan, paylaşımına "bu arabalara ben de merak sardım" notunu ekledi.

İşte Ahmet Hakan'ın Instagram paylaşımı: