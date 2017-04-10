Ahlat'ta Kan Bağışı Kampanyası

Kızılay Van Bölge Kan Merkezi, Bitlis'in Ahlat ilçesinde kan bağışı kampanyası başlattı.



İlçenin Selçuklu Çarşısına gelen kan bağışı aracında, Kızılay Van Bölge Kan Merkezi'nden gelen 1 doktor ve 3 flebotomist, kan bağışı kampanyasını yürütüyor.



Dr. Ömer Keser, belirli zamanlarda kan bağışı kampanyası düzenlediklerini belirterek şöyle devam etti:



"Kan bağışında bulunan vatandaşlar ilk önce bir form dolduruyor. Daha sonra kan değeri, tansiyon, nabız, ateş ve kilo değerlerine bakıldıktan sonra doktor tarafından değerlendirilerek kan bağışı alınıyor. Ahlat'ta 2 gün kampanyamızı yürüteceğiz. Şu an itibariyle yoğun bir ilgi var. Toplanan kanlar öncelikle test ediliyor. Ardından da ihtiyaç olan tüm hastanelere gönderiliyor. Kan bağışına desteklerinden dolayı ilçe halkına teşekkür ediyorum."



Ahlat İlçe Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu da kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.



Kan bağışında bulunan Kızılay Ahlat Şube Başkanı Necat Demirden ise 2 gün boyunca devam edecek kan bağışı kampanyasına ilçe halkının destek vermesini istedi.