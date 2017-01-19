Agroexpo, Fuar İzmir'de Açıldı

Fuar İzmir'de gerçekleşen açılışa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş'in yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Tarım Kredi Kooperatifi Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Külcü, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Talat Gözet, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Çelik, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülkü Karakuş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İzmir İl Müdürü Ahmet Güldal, İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı İbrahim Erdallı, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Rıza Posacı, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri İlknur Menlik, FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Akın, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Erbil ve daha birçok sektör temsilcisi katıldı.

Fuarın onur konuğu ise Avrupa Tarım Makine Sanayicileri Birliği Başkanı Richard Markwell oldu.

Açılışta ilk olarak kürsüye Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan çıktı. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen fuarda Türkiye'nin dört bir köşesinden ve yurtdışından gelen 250 bin ziyaretçi sayısıyla büyük bir rekora imza attıklarını belirten Tan, 90 bin metrekarelik sergi alanında 56 ülkeden 729 katılımcı ve yaklaşık 300 bin ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşecek olan 12. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın, Avrupa'nın en büyük dört uluslararası tarım fuarından biri olma özelliğini devam ettireceğini kaydetti.

İzmir Tarım Fuarı'nın Türkiye'nin en büyük ve en verimli ticari platformu olduğunu belirten Tan, fuarın ana temasının "Genç Çiftçiler" olarak belirlendiğini ve "Biz Türk Tarımının Geleceğiyiz" sloganıyla yola çıkan genç çiftçilerin fuara damga vuracağını ifade etti.

"TARIMSAL HASILADA AVRUPA BİRİNCİSİYİZ"

Açılış töreninde konuşma yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, tarımın Türkiye'nin ekonomik gelişimi açısından önemine vurgu yaptı. Bu anlamda bakanlık olarak verilen desteklerin de altını çizen Daniş; "Gıda ve tarımda ülkemizin önde gelen şehri İzmir'de olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ülkemiz aynı anda farklı iklim şartlarının görülebildiği eşsiz bir coğrafyadır. Tarımımız, ciddi katma değer sağlayan istihdam oluşturan bir sektör haline geldi. Topraklarımızda 24 milyon hektarlık alanda üretim gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda tarımsal hasıla bakımından Avrupa birincisiyiz. Dünya ortalamasında ise ilk 10'dayız. Gayri safi milli hasılanın yüzde 37'si hayvancılıkla oluyor. 20 milyarın üzerinde bir değerle hayvancılığa destek veriyoruz" dedi.

"GENÇ ÇİFTÇİLER, TARIMIN GELECEĞİDİR"

Fuarın genç çiftçiler temasıyla düzenlenmesinden bakanlık olarak duydukları memnuniyeti ifade eden Daniş, katılımcılar için fuarın hayırlı ve uğurlu geçmesini diledi. Mehmet Daniş, geçtiğimiz haftalarda İzmir'in Ödemiş ilçesinde Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan Milli Tarım Projesi ile ilgili de bilgiler verdi. Daniş; "2013 hedeflerimiz için çok çalışmamız lazım. Bu anlamda tarihi bir adım atarak Milli Tarım Projesi'ni açıkladık. Yıllardır konuştuğumuz ancak hayata geçiremediğimiz havzalara yöneldik. Sayın Başbakanımızın dediği gibi "Keyfimize göre değil havzalarımıza göre üretim yapacağız. Arz talep dengesini sağlamak istiyoruz. Üreticimizin para kazanmasını hedefliyoruz. Yılda iki defa üreticimize destek vereceğiz." diye konuştu.



"TÜRK ÇİFTÇİSİNE GÜVENİYORUM "

Büyükşehir Başkan Vekili Sırrı Aydoğan ise konuşmalarına kırsal kesimde çalışan kadınları selamlayarak başladı. "Bugün Türkiye yiyecek ekmek bulabiliyorsa bunu kırsal kesimde yaşayan bu değerli kadınlarımıza borçluyuz. Bugün sayı olarak azsak, onların tarlada yapacak işleri çok olduğundandır. Onları saygıyla selamlıyorum. Tarım ve hayvancılık olmayan hiçbir kent kalkınamaz. Gerçekten bir üretici güç lazım. Boş toprak kalmamalı. Bütün plan ve hedefleri küçük isletmeler ve üretim üzerine kurmalıyız" diyen Aydoğan; "Ben Türk çiftçisine ve Türk tarımına güveniyorum." dedi.

Açılış konuşmasında söz alan Avrupa Tarım Makinaları Sanayicileri Birliği (CEMA) Başkanı Richard Markwell ise ; Türkiye'deki tarımsal ürün artışının beraberinde tarımda makineleşmeyi getirdiğini ve bunun kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Markwell;

"Türkiye'nin tarımsal alanda daha ileriye gitmesini olumlu karşılıyoruz. Modern teknolojiyi kullanmak bizlerin performansını olumlu yönde etkiliyor" dedi. Fuara katılan 57 ülke temsilcisi sayesinde Türkiye'nin bu ülkelerle işbirliğini de arttıracağını kaydeden Richard Markwell, Türk tarımında geleneksel üretim modelinin terk edilip modern tarıma geçilmesinin verimliliği ve kaliteyi hızla arttırdığını vurguladı.

Markwell, Avrupa ile tarım alanındaki ticaretin arttırılması gerektiğini, Türk tarımında son yıllarda yaşanan kalite ve ürün güvenliği gibi gelişmelerin gözlerin tekrar Türkiye'ye dönmesine neden olduğunu ifade etti.

Törenin bitiminde İzmir ve Aydın ve Manisa illerinden seçilen 5 örnek genç çiftçiye Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş tarafından plaketleri takdim edildi.

Açılış kurdelesinin kesiminin ardından protokol fuar alanını ziyaret etti. Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu, Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş eşliğinde, tek tek üretici ve katılımcıları gezerek başarılar diledi…