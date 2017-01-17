Ağrılı Öğrenciler Antalya'da

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehir olduğu Ağrı ilinde gelen başarılı 38 öğrenciyi hafta sonu Antalya'da ağırladı.



Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler gezi programlarının ilk gününde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.



Kepez Kent Ormanı'nda Ağrılılar Derneği yönetimi ile bir araya gelen öğrenciler daha sonra, Düden Şelalesi, EXPO 2016 Antalya, Aspendos Antik Kenti, Kaleiçi, Yat Limanı, Oyuncak Müzesini gezip tekne turuna katıldı.



Geziye katılan 8. sınıf öğrencisi Recep Özcan, Antalya'nın çok güzel bir şehir olduğunu belirterek, "İyi ki bu gezide yer alarak bu güzel şehri gördüm. Denizi, yeşili ve şehir düzeni gerçekten çok iyi. Antalya yaşanılacak bir şehir. Herkesin görmesini isterdim. Gücüm olsa Antalya'yı dünyanın başkenti ilan ederdim." dedi.



Diğer bir öğrenci Ahmet Gök de hayatında ilk kez Antalya'yı ve ilk kez denizi gördüğünü ve çok sevdiğini ifade ederek üniversiteyi Antalya'da okumak istediğini ifade etti.