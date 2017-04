Ağrı'nın Çehresi Hizmet Atağıyla Değişiyor

ORHAN GÜNGÖR - İçişleri Bakanlığınca bir ayı aşkın bir süre önce yapılan görevlendirmenin ardından kentte başlatılan temizlik çalışması, çevre ve yol düzenlemesi ile cadde ve sokaklar modern bir görünüme kavuşmaya başladı.



Önceki belediye döneminde birçok hizmetten mahrum kalan kent, İçişleri Bakanlığınca Ağrı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Musa Işın başkanlığında yeni çehresine kavuşuyor.



Belediye hizmetlerinin arttığı kent genelinde asfalt, yol yapım, yol açma, kilitli parke taşı, refüj ve kaldırım yenileme çalışması başlatıldı. Ekipler, bir taraftan temizlik ve yeşillendirme çalışması yaparken, bir taraftan mahallelerde Gençlik Merkezi ile Aile Destek Merkezleri inşa ederek vatandaşların hizmetine sunuluyor.



Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Işın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevlendirme sonrası halktan büyük bir memnuniyet gördüklerini söyledi.



Vatandaşların memnuniyetlerini açıkça dile getirdiklerini belirten Işın, "Halkımızın teveccühüne layık olmak için şehirde temizlik çalışmaları yapıyoruz. Kendim bizzat hizmetleri muhtarlarla birlikte takip ediyorum. Halkımız da hizmet karşısında memnuniyetini net bir şekilde dile getirerek bizi desteklemektedir." dedi.



"Bu şehrin altyapısı çok yetersiz"



Belediyenin sadece temizlik probleminin olmadığını, kentin aynı zamanda imar planının da olmadığına işaret eden Vali Işın, şöyle konuştu:



"Bu şehrin altyapısı çok yetersiz. Bir şehirde olması gereken temel hizmetler maalesef eksik. Biz bunu tamamlamak zorundayız. Kısa vadede, uzun ve ortada vadede bu çalışmaları planlıyoruz. Kısa vadede olanlara başladık. Orta ve uzun vadede olanları ise yoluna koyarak başlayacağız. İlk etapta imar planı üzerinde çalışıyoruz. Birkaç ay içerisinde imar planına son şeklini vermiş olacağız. Bir şehrin olmazsa olmaz kimliğini belirleyen imar planımızı yapmış olacağız. Biz bu şehre bir kimlik ve kişilik kazandıracağız ayrıca vahşi depolama yöntemi ile çöp toplanmaktadır. Orayı kapatıyoruz, ağaç dikip yeşillendireceğiz. Başka bir yerde daha nizami şekilde çöp istifini yapacağız."



Kentte ihale yolu ile çöp toplanacağını anlatan Vali Işın, çöp toplama işinin belediyenin nezaretinde olacağını ifade etti.



Kentte 240 civarında metruk bina olduğunu ve hepsini yıkacaklarını da belirten Vali Işın, sözlerine şöyle devam etti:



"Şehri, tehlike arz eden ve çevre kirliliğine neden olan binalardan temizleyeceğiz. Aynı zamanda mahallelerde parklar yapacağız. Projelerini hazırladık. Parkların yanında geçen sene Valilik olarak başlattığımız Aile ve Destek Merkezi ile Gençlik Merkezi'ni yapacağız. Gençlerimizi ve kadınlarımızı buralara yönlendirip hem sosyalleşmelerini hem de zaman geçirmelerini sağlayacağız, onların nitelikli hale gelmeleri için mekanlar oluşturacağız. Sokak ve caddelerimizi asfaltla ve kilitli taşlarla döşeyerek vatandaşlarımızı çamur ve pislikten kurtaracağız. Bunlar bu sene acil yapmamız gereken işlerdir. Elektrik direkleri de yer altına alınacak."



Muhtarlardan tam destek



Kentteki çalışmalar, esnaf ve muhtarların takdirini toplamış durumda. Leylek Pınar Mahalle Muhtarı Mehmet Resul Yıldırım, görevlendirme ile göreve gelen Vali Musa Işın'ın çok gayretli olduğunu söyledi.





Vali Musa Işın'ı "Yokluğu bilen, halkın içine inen bir valimiz var" olarak tanımlayan Yıldırım, "Muhtarlık dönemimde 4 belediye başkanı gördüm. Musa Işın görevlendirdikten sonra mahalleme gelen hizmetlerden dolayı sevilen bir muhtar oldum. Ben görevlendirmeden bu yana telefon açıp demedim 'kardeşim mahallemde çöp alınmamış' diye çünkü görevlendirme olduktan sonra hizmetleri on numara yaptırıyor. Herkes dört dörtlük işini yapıyor. Bir telefonla işlerimiz hemen hal edilebiliyor. Valimiz bu şekilde çalışırsa biz muhtarlar her zaman onun yanındayız. Muhtarlarla zaman zaman bir araya geldiğimizde fark ediyoruz ki tüm muhtarlar validen, hizmetlerden çok memnun." ifadelerini kullandı.



Esnaflardan Nuri Bayram, görevlendirme yapıldıktan sonra kentin çehresinin değiştiğini söyledi.





Esnaf olarak belediyeye yönelik olumlu tepkiler aldığını dile getiren Bayram, "Ağrı her ne kadar küçük bir yer olsa da tozu, toprağı ve buzu ile bu kadim halk mağdur edilmiş." dedi.





Görevlendirme ile kentte hizmet geleceği noktasında umutlu olduklarını anlatan Bayram, şöyle devam etti:





"Vali beye güveniyorum. Çünkü elinde kürekle ağaç diken valimiz gerekli mesajı vermiştir bize. Hiçbir Belediye Başkanında görmedik. Halkın görmek istediği bu. Belediyeden daha çok hizmet bekliyoruz. Valinin layıkıyla yerine getireceğini düşünüyoruz. Çok kötü bir yapının üzerine geldi, inşallah çok güzel şeyler inşa edecek. Biz esnaflar olarak tepkimiz olumlu. Farklı siyasi görüşteki insanlar bile Vali beyi bir umut olarak görüyorlar."





Vatandaşlardan Yavuz Özen ise kente ilk defa hizmet geldiğinden dolayı görevlendirmeden gayet memnun olduklarını söyledi.



Kentte yaklaşık 2 yıldır hizmet olmadığını anlatan Özen, "Ağrı hizmetle buluştu. Daha önce pislik, çöp kokusu ve çamurdan yürüyemiyorduk. Dışarıdan misafirimiz geldiği zaman gezdiremiyorduk. Şu anda Allah razı olsun çok güzel hizmetler yapıyor." dedi.



"Çalışmalardan memnunuz"





İleriye dönük hizmetler geldiğini anlatan Özen, şunları kaydetti:



"Vatandaş ve esnaf gayet memnun. Daha önce esnafın ne çöpü temizleniyordu, ne hizmet gidiyordu. Her taraf kar ve buz içerisindeydi. Görevlendirme geldiği ilk günden bugüne bütün mahallelerde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalardan memnunuz daha güzel hizmetler bekliyoruz. Bizim halkımız daha iyilerine layık ve bu hizmetlerinde geleceğine inanıyoruz."