Ağrı-Erzurum Kara Yolunda Yoğun Sis

Ağrı-Erzurum kara yolunda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.



Eleşkirt otogar mevkisinde araç sürücüleri yoğun sis nedeniyle zor anlar yaşadı.



Sabah saatlerinde başlayan ve halen devam eden sis nedeniyle sürücüler yolda güçlükle ilerlerken, araçların kontrollü geçişine izin veren trafik polisleri, yollarda güvenlik önlemi alarak sürücüleri sis ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Sürücülerden Zeki Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada Ağrı istikametine doğru gideceğini ancak görüşün yer yer tamamen kaybolduğunu belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.