Ağrı'da Terör Saldırısı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan asker şehit oldu.



Alınan bilgiye göre, ilçenin Gürbulak mevkisi Karaburun köyü yakınlarında PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti.



Olayda, yolda mayın arama faaliyeti yürüten bir asker ağır yaralandı.



Yaralı asker, kaldırıldığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde şehit oldu.