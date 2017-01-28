Ağrı'da Hasta Kurtarma Operasyonu

Ağrı'da havale geçiren çocuk 2 saat süren karla mücadele çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı.



Eleşkirt ilçesine bağlı Türkeli köyünde havale geçiren Dilanur Kaya için 112 acil servis ekiplerinden yardım istendi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yolu, özel idare ekiplerinin öncülüğünde yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından açıldı.



112 acil servis ekipleri, yolun iş makineleriyle açılmasının ardından 5 yaşındaki Dilanur Kaya'ya ilk müdahalede bulundu.



Ambulansla Eleşkirt Devlet Hastanesine getirilen Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Baba Yalçın Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kar yağışının ardından oluşan tipi nedeniyle yollarımız kapandı. Biz de yardım istedik. Yardımlarından dolayı özel idare ve sağlık ekiplerine teşekkür ederim." dedi.