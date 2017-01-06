Ağrı'da "Bir Konu Bir Konuk" Projesi

Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün davetiyle kentte gelen yazar Sibel Eraslan konferanslar verdi.



"Bir Konu Bir Konuk" projesi kapsamında Ağrı'ya gelen Yazar Eraslan, Semerkant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Yurdunda, Halk Eğitim Merkezi, Kültür ve Kongre Merkezi ile Doğubayazıt ilçesinde konferanslar verdi.



Konferansların ardından Eraslan, okuyucuları için kitaplarını imzaladı.



Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, yaptığı açıklamada, "Bir Konu, Bir Konuk" isimli proje ile her ay bir yazarı Ağrı'ya davet ederek öğrencilerle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.



Yılın ilk konuğunun yazar Sibel Eraslan olduğunu anımsatan Bulut, "Proje kapsamında İhsan Süreyya Sırma, Ardan Zentürk, Abdurrahman Dilipak, Yıldız Ramazanoğlu ve Cihan Aktaş gibi önemli isimler de ilerleyen aylarda Ağrı'ya gelecek." dedi.



Konuk edilen yazarların Ağrı'nın kültür elçileri olacağını söyleyen Bulut şöyle konuştu:



"Proje kapsamında Ağrıya getirdiğimiz bu yazarlarımız, çalıştıkları yerlerde ve gittikleri konferanslarda Ağrı'yı anlatarak bir kültür elçiliği görevini yürütecektir. Sayın Valimiz Musa Işın'ın himayelerinde proje kapsamında bir çok önemli yazara Ağrı'da ev sahipliği yapacağız. Amacımız sadece Ağrı merkezde değil, Doğubayazıt ve Patnos gibi büyük ilçelerimizde de bu yazarlarımızı öğrencilerimiz ile buluşturmaktır."