IHAAW174438-ASA/20-01-2017
- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, aralarında eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ile eski emniyet müdürleri Hanefi Avcı ve Emin Arslan'ın da bulunduğu 51 isim tanık olarak ifadeye çağrıldı. 20.01.2017 17: 44: 38 TSI
NNNN - İSTANBUL
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in Öldürülmesine İlişkin Davada, Aralarında Eski...
IHAAW174438-ASA/20-01-2017 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada, aralarında eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ile eski emniyet müdürleri Hanefi Avcı ve Emin Arslan’ın da bulunduğu 51 isim tanık olarak ifadeye çağrıldı.
IHAAW174438-ASA/20-01-2017
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