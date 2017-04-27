Ağlı'da Halk Toplantısı Yapıldı

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde Vali Vekili Yaşar Karadeniz halk toplantısı yaptı.



Vali Vekili Yaşar Karadeniz başkanlığında Ağlı Belediye Meclis salonunda düzenlenen toplantıda vatandaşlar istek ve şikayetlerini yetkililere iletti.



Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, çiftçiliğin ve hayvancılığın olmazsa olmaz meslekler arasında yer aldığına değinerek, "Çiftçilik yaparken yaşam standardımızı nasıl geliştirebiliriz sorusuna cevap bulmak gerekir. Böylece gençlerimizi tutmak içinde iyi bir fırsat ortaya çıkmış olur." dedi.



Toplantıya, Ağlı Kaymakamı Abdulkadir Çelik, Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak, İl Genel Sekreteri Zafer Karahasan, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı ile kamu kurumlarının müdürleri katıldı.