Ağız ve Diş Sağlığı Fuarı Idex İstanbul Başladı

Ağız ve diş sağlığı sektöründe dünyanın üçüncü büyük fuarı olan İstanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Malzemeleri Fuarı (IDEX İstanbul), CNR EXPO Yeşilköy'de başladı.



Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen IDEX İstanbul'da, horlamayı engelleyen lazer teknolojileri, çocukların iğne (anestezi) korkusunu bitirecek diş lazerleri, uyuşukluk hissi vermeyen ağrısız anestezi cihazları, çocukların ve yetişkinlerin dişçi korkusunu yenmesine yardımcı olacak pek çok teknoloji ve hizmet sergileniyor.



IDEX İstanbul'un açılışında konuşan Diş Malzemeleri Sanayici ve İş adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Ali Çakır, Türkiye'de diş tedavisinde hızlı bir ilerleme kaydedildiğini ifade ederek, "500 milyon dolar seviyesine ulaştığımız ağız ve diş ekipmanları sektörünün, 2023'te 1 milyar dolar seviyelerine geleceğini öngörüyoruz." dedi.



Çakır, 400'e yakın markanın katıldığı fuarda, 75 milyon dolarlık iş hacmi hedeflediklerini bildirdi.



Türkiye'de yılda ortalama 5 bin yeni mezun diş hekiminin çalışmaya başladığını ifade eden Çakır, şöyle dedi:



"AB ortalamasının çok altında olan diş hekimi sayımız 30 bin dolaylarında seyrediyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2025'te aktif diş hekimi sayımız 70 bin seviyelerine ulaşacak. Dünyada 100 bin hastaya düşen diş hekimi sayısında Türkiye çok zayıf. Bizde 28-30 diş hekimi düşerken, dünyada bu sayı ortalama 100 hekim."



Dünyada satılan implantların büyüklüğünün 4,5 milyar dolar olduğunu, Türkiye'de ise bu rakamın 300-400 milyon dolar arasında değiştiğini belirten Çakır, önceki yıllarda Türkiye'ye diş turizmi için yılda ortalama 50 bin hastanın geldiğini, rakamın son dönemde 15 binlere kadar gerilediğini söyledi.



Çakır, "Gelen hastalar ortalama 4-5 bin dolar bırakıyor. Çünkü Türkiye'de aldıkları bu hizmet yurt dışında 3 kat daha pahalı. Bizim diş hekimlerimiz Avrupa ile karşılaştırıldığında çok ucuz." ifadelerini kullandı.



Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz de tıbbi cihazlar alanında yerlileşmenin önemine işaret ederek, "Günümüzde tıbbi cihazlar alanında kullanılan bir ürünün yüzde 15'i yerli üretim, yüzde 85'ini ise ithal ürünler oluşturuyor." dedi.



Horlamayı engelleyen lazer cihazına büyük ilgi



IDEX İstanbul'da sergilenen ürünler arasında yer alan horlamayı engelleyen lazer cihazı büyük ilgi görüyor. Cihaz, diş hekimlerine ilk kez fuarda tanıtıldı. Türk dental sektörünün yeni tanıştığı teknoloji, ağız içine uygulanıyor ve botoks etkisi yaratan tedavi ile horlama sorunu çözülüyor.



IDEX İstanbul, 30 Nisan'a kadar devam edecek.