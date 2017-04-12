Agit Gözlem Heyeti'nden Byegm'ye Ziyaret

Anayasa değişikliği için 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasını izlemek amacıyla Türkiye'ye gelen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi'ne (AGİT-ODIHR) bağlı Sınırlı Referandum Gözlem Heyeti, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünü (BYEGM) ziyaret etti.



BYEGM'den yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür Mehmet Akarca ile toplantı gerçekleştiren AGİT Heyeti Başkanı Tana de Zulueta, Türkiye'de bulundukları 16 Mart'tan bu yana Türk makamlarıyla iyi bir işbirliği yaptıklarını ve halk oylaması kapsamında Türkiye'deki medya ortamını da takip ettiklerini belirtti.



Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'da basın merkezleri kurulacak



Akarca da halk oylaması sürecinde gazetecilerin rahat çalışması ve halkın doğru bilgilenmesi için yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Akarca, gazetecilerin sonuçları takip edebilmesi amacıyla halk oylaması gecesi BYEGM'nin Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'da basın merkezleri kuracağını, bu merkezlerin ulusal ve uluslararası basın mensuplarına açık olduğunu aktardı.



Toplam 343 yerleşik yabancı basın mensubundan 200'e yakınının 11 Nisan itibarıyla basın merkezlerine akredite olduğunu ifade eden Akarca, BYEGM tarafından anayasa değişikliğinin neler getirdiğini tarafsız bir dille kamuoyuna sunmak amacıyla broşürler hazırlandığını, bu broşürlerin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki vatandaşlar için hem Türkçe, hem de Kürtçe olarak düzenlendiğini anlattı.



Ayrıca halk oylaması sürecinde bakanların katılımıyla bölgesel düzeyde yerel medya buluşmaları organize edildiğine işaret eden Akarca, Avrupa'dan Türkiye'ye yöneltilen tutuklu gazeteci eleştirilerine ilişkin de Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin (UYAP) yanlış bir algılamaya neden olduğunu vurguladı. Akarca, UYAP'ta hakkında kovuşturma yapılan kişiye ilk olarak mesleğinin sorulduğu ve verilen yanıtın esas alındığına dikkati çekerek teröristlerin çoğunun kendilerini "gazeteci" olarak tanıttıklarının ortaya çıktığını belirtti.



Patlayıcı imal ederken, taşırken ya da bagajında silahlarla yakalanan bazı kişilerin, meslekleri sorulduğunda gazeteci olduklarını iddia ettiklerini bildiren Akarca, bu gerçeğin bugüne dek göz ardı edildiğini ifade etti.



Adalet Bakanlığının bu konuda yürüttüğü süreç tamamlandığında net rakamların ortaya çıkacağının altını çizen Akarca, "Teröristler bir yana konulduğunda Türkiye'deki tutuklu gazeteci sayısının iki elin parmaklarını geçmediği görülecektir." dedi.



Toplantının kendi açılarından çok verimli geçtiğini dile getiren Sınırlı Referandum Gözlem Heyeti üyeleri de halk oylaması akşamı BYEGM Referandum İzleme Merkezi'ni ziyaret etmek istediklerini bildirdi.



Akarca bu ziyaretten memnuniyet duyacaklarını kaydederek heyete 15 Temmuz'u unutturmamak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bombalanan duvarlarından düşen mermer parçaları ile hazırlanan kartları ve anayasa değişikliğine ilişkin broşürleri hediye etti.