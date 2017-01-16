Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, Cumhuriyet Savcısı Eşi ve Çocukları Trafik Kazasında Yaralandı

Antalya'nın Korkuteli-Elmalı Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Cumhuriyet Savcısı olan eşi ile iki çocuğu trafik kazasında yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Korkuteli'den Elmalı istikametine giden Durmuş Kara idaresindeki 07 BHK 41 plakalı üzerinde traktör yüklü kamyonet, yolun buzlu ve kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçtikten sonra Elmalı'dan Korkuteli istikametine seyir halinde olan Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Soysal'ın (40) kullandığı 07 FTH 58 plakalı otomobile çarptı.



Kazada, traktör, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Soysal'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Otomobil içinde bulunan Fatih Soysal, yanında bulunan eşi Cumhuriyet Savcısı İdil Melek Soysal (36) ve çocukları Yusuf Tuna Soysal (9) ve Mehmet Alp Soysal (5) yaralandı. Yaralılar Özel Medi Yaşam Hastanesi ve Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralı İdil Melek Soysal ve çocukları ilk müdahalelerin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilirken, Fatih Sosyal ve kamyonet şoförü Durmuş Kara ayakta tedavi olup taburdu oldu. - ANTALYA