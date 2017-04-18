Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Dinar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Projesi" kapsamında vatandaşlara "Bağımlılık nedir?" broşürleri dağıttı.



Okul Müdürü Şevki Karadeniz, bağımlılıkla ilgili detayların yer aldığı broşürler hakkında bilgi verdi.



Karadeniz, "Bağımlılık kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesidir. Bağımlılığın belirtileri kullanım davranış sıklığı azaldığında veya kesildiğinde huzursuzluk, uykusuzluk, öfke gibi yoksunluk belirtileridir." diye konuştu.



Teknoloji bağımlılarının ise giderek yalnızlaştığına işaret eden Karadeniz, şöyle devam etti:



"Teknolojinin insana faydaları sayısızdır. Ancak kontrolsüzce ve sınırsız kullanılmasının özellikle çocuk ve gençlerde düşünce süreçlerinde bozulma, sosyal gelişimde gerilik, öz güven düşüklüğü, yüksek sosyal kaygı düzeyi ve saldırganlık eğilimi gibi zararları görülmüştür."



Müftü Çalışkan'dan Belediye Başkanı Çöl'e ziyaret



Sandıklı ilçe Müftüsü Davut Çalışkan, Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü "Kutlu Doğum Haftası" dolayısıyla ziyaret etti.



Sandıklı İlçe Müftülüğünde görevli personel ile Başkan Mustafa Çöl'ün Kutlu Doğum Haftası'nı tebrik eden Çalışkan, içinde bulundukları haftanın manevi atmosferinin Sandıklı ilçesi başta olmak üzere tüm Türkiye'de olumlu etkilerini göreceklerini temenni ettiklerini belirtti.



Çalışkan, şunları söyledi:



"Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle camilerde, Kuran kurslarında, hafta boyunca gereği gibi yapılacak tüm etkinliklerde vatandaşa Kutlu Doğum teması anlatılacak. Biliyorsunuz ülkemizi etkileyen malum yapının din üzerinden vatandaşlarımızda açtığı yaranın tamiri ve yanlış bilgileri düzeltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sabah namazı buluşmaları organizasyonumuzda sabah namazında gençlerimiz ve çocuklarımız ile camide buluşuyor, bu manevi havadan olabildiğince yararlanmalarını istiyoruz."



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mustafa Çöl de İlçe Müftülüğünü yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik etti.



Çöl, "Peygamber Efendimiz'in (SAV) dünyaya gelişini kutladığımız Kutlu Doğum Haftası nedeni ile Müftülüğümüzün yaptığı çalışmaları tebrik ediyorum. Milletimizi millet yapan ve milletimizin her ferdini bir araya getiren en büyük sevgi, Peygamber sevgisi, Peygamber sevdasıdır. Kutlu Doğum Haftası'nı, bu sevgiyi bilgiye ve bilince dönüştüren bir hafta olarak idrak ediyoruz." diye konuştu.