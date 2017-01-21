Afyonkarahisar'da Sömestir Tatilcileri Güldürdü

CANAN TÜKELAY - MUHAMMED BOZTEPE - Türkiye'de kaplıca turizminin en önemli merkezi konumunda olan ve "Termalin başkenti" olarak adlandırılan 5 bin yatak kapasitesine sahip Afyonkarahisar'da, sıcak suyun kalitesi ve çamur banyosu gibi hizmetler sunan termal oteller sömestir tatilinde yüz de 100 doluluk oranını yakaladı.



Afyonkarahisar Termal Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (ATTİD) Başkanı Mustafa Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların sezon olarak deniz turizminin bitmesinden dolayı yarıyıl tatilinde termal turizmi tercih ettiğini söyledi.



Yarıyıl tatilinde Afyonkarahisar'daki termal otellerde doluluk oranının yüzde yüze ulaştığına dikkati çeken Başaran, "Her yıl olduğu gibi bu yarıyıl tatilinde yoğun talep var. Afyonkarahisar'ın tercih edilmesinde, Anadolu'nun ortasında merkezi bir konumda yer alması ve yatak kapasitesinin fazlalığının etkili olduğunu düşünüyoruz." dedi.



Bölgedeki suyun şifalı olmasının sadece sıcaklığından değil, içinde bulunan minerallerin zenginliğinden kaynaklandığını vurgulayan Başaran, şöyle devam etti:



"İnsanlar, ağrıları, yorgunlukları ve bazı sağlık sorunlarından kurtulmak için kaplıcalara geliyor. Bu hastalıkların düzeldiğini gören insanlar, tekrar aynı hastalıklarının tedavisi için termal merkezlere geliyor. O yüzden yoğun bir talep görmekteyiz. Günümüzde çağımızın getirdiği yorgunluk ve stres gibi yaygın olan şikayetleri gidermenin en güzel yolu da kaplıca. Şimdi yarıyıl tatilinin olmasını fırsat bilen insanlar bu dönemde Afyonkarahisar'ı tercih ediyor."



Başaran, bölgenin çok eski tarihlerden beri termal merkez olarak kullanıldığına işaret ederek, "Kaplıca bölgelerinde yapılan kazılarda, Helenistik dönem ve Tunç Çağı'na dayanan bulgular var. Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde kaplıca turizmi hep vardı. Osmanlı'daki hastanelerde de yoğun bir şekilde tedavi amaçlı kullanıldığını biliyoruz." diye konuştu.



"Fizik tedaviyi de ön plana çıkarıyoruz"



Bir termal otelin genel müdürü Ümit Uysal da kış aylarında soğuk hava nedeniyle turizmde termal merkezlerin tercih edildiğini aktardı.



Sömestir tatilinde yüzde 100 doluluğu sağladıklarını ifade eden Uysal, şunları kaydetti:



"Misafirlerimizin her zaman olduğu gibi bu tatil döneminde de en yüksek memnuniyetle Afyonkarahisar'dan ayrılması için çalışmalar yapıyoruz. Özellikle kış döneminde sıcak suyun yanı sıra fizik tedaviyi de ön plana çıkarıyoruz. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde uzman doktorların eşliğinde tedavi programlarımız var. Bazı misafirlerimiz tatili fırsat bilerek fizik tedaviden de yararlanabiliyor."



Uysal, yurt dışından gelen taleplerin de oldukça yoğun olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:



"Yurt dışından daha çok Belçika, Almanya, Hollanda ve Fransa'dan misafirleri ağırlıyoruz. Genellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ilgi gösteriyor. Ayrıca yabancı misafirler de geliyor. Bazı ülkelerde güneş ortamını çok fazla yaşayamadıkları için romatizmal rahatsızlıkların yaygın olduğu görülüyor. Oradaki sigorta şirketlerinin ve sağlık güvencelerinin Türkiye'deki otelleri karşılayabiliyor olmasının da fizik tedavinin kullanılmasında etkili olduğunu görüyoruz. Hem tatili hem de tedavi ve dinlenmeyi, hepsini bir arada yapabilmiş oluyorlar."