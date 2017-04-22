Afyonkarahisar'da Fetö Operasyonunda 15 Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 36 kişiden 15'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 11'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Geçtiğimiz hafta yürütülen soruşturma kapsamında örgüte himmet ödemesi adı altında maddi destek sağlayan ve örgütün mesajlaşma programı olan "ByLock" kullandıkları iddia edilen 40 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 36 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 2'si emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılmıştı. 34 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilirken, bunlardan 8'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Şahıslardan geriye kalan 25 kişi ise hakim karşısına çıktı. Zanlılardan 15'i tutuklanırken, 11'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR