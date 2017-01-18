Afyonkarahisar'da "Fetö İmamları" İddianamesi Kabul Edildi

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüt imamlarının da aralarında bulunduğu 5 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.



Alınan bilgiye göre, örgütün Afyonkarahisar il imam yardımcısı olduğu ileri sürülen tutuklu Osman U. ile büyük bölge imamları oldukları iddia edilen tutuklu İsmail B, Yakup K, İlker D. ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mehmet E. hakkında hazırlanan iddianame, Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.



Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı Osman Çabuk tarafından hazırlanan 221 sayfalık iddianamede, sanıklar Yakup K, İlker D. ve İsmail B, Mehmet E ve Osman U hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefet" suçlarından 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.



İddianamede, Denizli'de sahte kimlikle yakalanan Osman U'nun örgütsel faaliyetlerde bulunmak için 4 defa yurt dışına çıktığı, FETÖ/PDY'ye yakınlığı ile bilinen şahıslarla birlikte otellerde düzenlenen toplantılara katıldığı belirtildi.



İddianamede, sanık İlker D'nin Sinan kod adını kullandığı, Zaman gazetesi yöneticileri Hidayet Karaca ve Ekrem Dumanlı'nın gözaltına alınmasını protesto eylemine katıldığı, sanık Yakup K'nın da FETÖ/PDY'ye bağlı dershanelerde belletmen olarak çalıştığı, iş adamları ve esnafla toplantı düzenleyip sohbet hocalığı yaptığı, himmet, kurban, bağış adı altında para topladığına yer verildi.



Öğrenci olarak gelmiş, imam olmuş



Sanıklardan Mehmet E'nin de 2003 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölümü'nü kazanarak Afyonkarahisar'a geldiği aktarılan iddianamede, Mehmet E'nin 2005 yılında FETÖ/PDY'ye bağlı öğrenci evlerinde kalmaya başladığı, yapılanmayla ilk kez burada tanıştığı bildirildi.



Mehmet E'nin 2008 yılına kadar örgütün öğrenci evinde kaldığı, mezun olduktan sonra örgütün çeşitli kurumlarında ve dershanelerinde çalışarak büyük bölge imamlığına kadar yükseldiği vurgulandı.



İddianamede sanık İsmail B'nin ise Zaman gazetesi yöneticileri Hidayet Karaca ve Ekrem Dumanlı'nın gözaltına alınmasını protesto eylemine katıldığına yer verildi.



Davanın ilk duruşması 1 Mart'ta görülecek.