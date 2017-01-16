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Afyonkarahisar 11 Aracın Karıştığı Zincirleme Kaza Meydana Geldi

Afyonkarahisar 11 Aracın Karıştığı Zincirleme Kaza Meydana Geldi

Afyonkarahisar'da 8 TIR, 2 otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 10'u aşkın kişi yaralandı.

Afyonkarahisar 11 Aracın Karıştığı Zincirleme Kaza Meydana Geldi

Afyonkarahisar'da 8 TIR, 2 otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 10'u aşkın kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar- Antalya karayolunun Sinanpaşa İlçesi yakınlarındaki Damlalı Boğazı'nda meydana geldi. Gizli buzlanma nedeniyle 8 TIR, 2 otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada toplam 10'u aşkın kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere götürülürken, ulaşıma kapanan yolun açılması için çalışmalar sürüyor.

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Haber-: Ahmet DAĞLI- Onur BAYRAM/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

DHA-Gündem Afyon tr 2017-01-16 10: 32: 18

(Tür: Yurt)

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