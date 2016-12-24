Afyonkarahisar 10 Gündür Susuzluk Çekiyorlar

10 gündür susuzluk çekiyorlar



AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'ne bağlı Menteş Köyü'nde yaklaşık 10 gündür su kesintisi yaşanıyor. 800 nüfuslu köyde oturanlar su ihtiyaçlarını köydeki tek kaynak olan ve bir köylünün bahçesinden çıkan suyla karşılamaya çalışıyor.



Sandıklı'ya bağlı 700 haneli Menteş Köyü'ne yaklaşık 10 gündür su verilemiyor. Yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Akdağ'daki kaynaklardan temin edilen suyun bir bölümü DSİ'nin baraj çalışması nedeniyle kururken, diğer su kaynakları ise soğuktan donunca köye su gelmez oldu. Bölge halkı ise su ihtiyaçlarını köydeki tek su kaynağı olan 60 yaşındaki Kezban Çankaya'nın evinin bahçesindeki su kuyusundan ya da köye 2 kilometre uzaklıktaki Ekinova Köyü veya 4 kilometre uzaklıktaki Kızılören İlçesi'nden karşılamaya çalışıyor. Günlerdir su sıkıntısı çeken köylüler ise yetkililerden sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.



SUYUNU KÖYÜN KULANIMINA AÇTI



Bahçesindeki suyu köyün kullanımına açan Kezban Çankaya, "Elektrikli motorla kuyudan çıkan suyumu köylüye su olmadığı için veriyorum. Para falan da istemiyorum" dedi.



'SU SORUNU HEP OLMUŞTUR'



Köy sakinlerinden 42 yaşındaki Döne Çetin, "Ben 17 sene önce evlendim, yukarı mahalleye gittim. O seneden beri yazın gurbetçiler geldiği için su olmaz. Kışın da 'don çekti' derler su olmaz. Köyümüzde su sorunu hep olmuştur. Bilmiyorum ama çok mağduruz" diye konuştu.



'25 YILDIR BÖYLE ŞEY GÖRMEDİM'



Hayvancılıkla uğraşan 38 yaşındaki Mehmet Boztepe, "Hayvanlarımız susuz kaldı. Köyde tek su kaynağı olan kuyu suyundan ihtiyacımızı karşılamaya çalışıyoruz. 25 yıldır ben böyle bir şey görmedim" dedi.



'NE ANLAYAN VAR NE DİNLEYEN VAR'



45 yaşındaki Şükrü Daşdelen, "Belediyelik olduğumuz dönemde de şimdi ki muhtarlık dönemimizde de köyümüze su yetersiz geliyor. Çünkü bizim Allah tarafından yeryüzüne çıkan su kaynaklarımız var. O kaynaklar da köye yetersiz geliyor. Bunu belediyeyken de anlatmaya çalıştık, köyken de anlatmaya çalıştık. Ama bizi ne anlayan var ne de dinleyen var. Hayvanlarımızı sulamaya başka köylerden su getiriyoruz. Buna Allah razı olur mu?" diye konuştu.



'SU SORUNUMUZ HİÇ BİTMEMEKTEDİR'



Köy Muhtarı Ramazan Toprak da şöyle dedi: "Köyümüze su 15 kilometre uzaklıktan cazibeyle kendiliğinden yer yüzüne çıkarak gelmektedir. 2 yıldır baraj çalışması var. Bu nedenle bazı su kaynaklarımız iptal oldu. Bazıları da don dolayısıyla su çekti. Köyümüz 1 haftadan fazladır susuz. Yaz dönemlerinde gurbetçi vatandaşımızın köyümüze gelmesi nedeniyle nüfusu 5 bini bulmaktadır. Su sıkıntımız hiç bitmedi. Kuyu vurdurmak için DSİ'ye 3 ya da 4 kez dilekçe verdim ama hiçbir gelişme görmedim."