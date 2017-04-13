Afyon Uyuşturucu Operasyonlarında 21 Gözaltı

Afyonkarahisar'ın Dinar İlçesi'nde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 21 kişi gözaltına alındı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Dinar'da 29 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda 21 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde 4 özel eğitimli köpek yardımıyla yapılan aramalarda; 8 ruhsatsız av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, kuru sıkıdan bozma tabanca, tüfek ve tabancalara ait çok sayıda mühimmat, 3 taarruz bıçağı, kelepçe, polis yeleği, 4 tarihi eser olarak değerlendirilen sikke, 14 kök hint keneviri bitkisi, 5.4 gram kenevir tohumu, 8 gram esrar maddesi, 13 fişek eroin maddesi, 3 uyuşturucu hap, yeşil reçeteli hap, uyuşturucu içmekte kullanılan çok sayıda aparat ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1100 TL ele geçirildi.



Gözaltına alınan 21 şüphelilerin ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edileceği belirtildi.