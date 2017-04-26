Afşin'de Kuyumcunun Öldürüp Altınlarının Çalınması

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir kuyumcunun tabancayla öldürülüp altınlarının çalınması olayını gerçekleştirdiği iddia edilen zanlı yakalanırken, çalınan 189 bilezikten oluşan 6 kilo 134 gram altın ile 20 bin lira, Mersin'in Erdemli ilçesinde bulundu.



Alınan bilgiye göre, 19 Nisan'da Afşin ilçesinde meydana gelen olay sonrası kaçan zanlı Mehmet K, Kahramanmaraş'ta yakalandı. Bu arada zanlının olaydan sonra Mersin'in Erdemli ilçesine geldiği bilgisi üzerine polis ekipleri, Akdeniz Mahallesi'nde kiraladığı eve operasyon düzenledi.



Şüpheliye ait 33 VLL 99 plakalı otomobili de evin önünde buldu. Araçta yapılan aramada bagaj bölümüne gizlenmiş 189 bilezikten oluşan 6 kilo 134 gram altın ile 20 bin lira ele geçirildi.



Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 19 Nisan'da bir kuyumcu tabancayla öldürüldükten sonra vitrindeki çok sayıdaki altın ile iş yerinin güvenlik kamerası hard diski çalınmıştı.